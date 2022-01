A Rende gara regionale a coppie di raffa

RENDE (CS) – Domenica 23 gennaio si torna in campo per la prima gara ufficiale della stagione. Le piste del bocciodromo comunale di Rende (località Tocci, via Mosca) ospiteranno le gare del 1° Trofeo Ritacca Grandi Impianti e Bar Nudo, gara regionale a coppie per categorie A,B,C,D, organizzata dall’A.S.D. Bocciofila Città di Rende del presidente Daniele Salerno – che sabato 29 gennaio farà il suo esordio nel campionato di A2 – , in collaborazione con il Comitato regionale Fib Calabria. Le batterie prenderanno il via il 23 alle ore 9, quarta partita dalla 15 e fase finale in serata.

75 le coppie al via, rappresentanti le società Laurmend, Città di Rende. Città di Acri, Bocc. Santa Rita, San Paolo Cs, Bocc. Italia, Garofalo, Città di Cosenza. Città di Montalto (Fib Cosenza), Catanzarese, S.B. Isonzo, Sala, Città di Borgia, Bocc. Tomassi (Fib Catanzaro), Città di Crotone (Fib Crotone).

La manifestazione sarà diretta dall’arbitro regionale Francesco Airaldi e si svolgerà secondo le linee guida della Federbocce per il contenimento della pandemia da Covid-19.