A2 pallanuoto, le ragazze di Cosenza fanno il bis!

COSENZA – Seconda giornata giornata e secondo successo in campionato per la Cosenza Pallanuoto nel girone Sud della serie A2 femminile. Nella piscina di casa la squadra allenata da Francesco Fasanella si è imposta nettamente per 18-12 sul Tolentino. Dopo un primo parziale equilibrato e chiuso in vantaggio di una rete, la formazione cosentina prende il largo nel secondo tempo per poi controllare i due parziali finali. Per la Cosenza Pallanuoto sono andate a segno Koide con 6 reti, Nisticò (5), Marani (4), Malluzzo (2) e Morrone (1).

Dopo due giornate di campionato la Cosenza Pallanuoto è in testa alla classifica a punteggio pieno, anche se non in solitaria.