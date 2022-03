A2, prima sconfitta si stagione per il Cosenza Pallanuoto

Prima sconfitta stagionale per il Cosenza Pallanuoto. Dopo quattro vittorie consecutive si è interrotta l’imbattibilità della formazione cosentina, superata in casa per 10-9 dalla Cosernuto.

Nonostante le due settimane di stop forzato causa Covid, Angela Manna e compagne sono scese in vasca concentrate e determinate, disputando una buona partita, contro una buona squadra ed entrambe le formazioni hanno dato vita ad un confronto di grande equilibrio e grande correttezza. Alla fine ha prevalso la Cosernuoto, la squadra che nei quattro parziali, finiti 1-1, 3-4, 2-2, 3-3, ha sbagliato di meno. In vetrina per le padrone di casa Nisticò, poker di reti per lei.

Il tecnico della Cosenza Pallanuoto, Francesco Fasanella ha schierato: Sena, Stavolo, Koide, Sangiovanni, Manna, Malluzzo (1 gol), Marani (1), Sesti, Zaffina (2), Nisticò (4), Morrone(1), Le Fosse.