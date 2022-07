Addio a Franco Rizzo, primo calabrese a vestire l’azzurro. Il cordoglio del Cosenza

COSENZA – Addio nel mondo del calcio calabrese: è scomparso Francesco Paolo, detto Franco, Rizzo.

La carriera

Classe 1943, interno di centrocampo, Rizzo iniziò la sua carriera nel Cosenza con cui vinse il campionato di Serie C nella stagione 1960-61. Successivamente vestì le maglie dell’Alessandria e del Cagliari, in Serie B: proprio a Cagliari, nel 1963-64, Rizzo fece parte della squadra che ottenne la prima, storica promozione in Serie A dei sardi. Così Rizzo conquistò anche la convocazione in azzurro, esordendo in Nazionale il 14 giugno 1966 a Bologna, in Italia-Bulgaria 6-1, gara in cui mise a segno una doppietta.

Nel 1968 passò alla Fiorentina con cui vinse lo scudetto a fine stagione. Dopo due stagioni in viola fu ceduto al Bologna dove giocò fino al 1972; vestì poi le maglie del Catanzaro e – dopo un breve parentesi al Cesena -, del Genoa, con cui vinse il campionato di B nel 1975-76 e dove chiuse la carriera nel 1979, a trentasei anni.

Dopo il ritiro tornò al Cosenza di cui divenne dirigente. Questo il cordoglio dei Lupi:

«Il Cosenza Calcio in tutte le sue componenti esprime profondo cordoglio per la morte di Franco Rizzo ex calciatore e dirigente del Cosenza, nativo di Rovito, che ha legato il suo nome ai colori rossoblù silani, contribuendo alla promozione in Serie B dei Lupi nella stagione 1960/61. (…) Uno dei calciatori della nostra regione di maggiore talento e personalità, mezzala di grande valore e professionista esemplare. Alla sua famiglia giungano le condoglianze più sentite da parte della Società rossoblù».