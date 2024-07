AIA Calabria, il nuovo presidente è Francesco Filomia della sezione di Rossano

Sono stati rinnovati i vertici del Settore tecnico arbitrale, dei vari organi tecnici nazionali e dei Comitati regionali e provinciali dell’Associazione italiana arbitri (Aia). Il cambio della guardia ha così coinvolto anche il Comitato Regionale della Calabria che ad assumerne la guida per il biennio 2024-2026 avrà Francesco Filomia della sezione di Rossano.

“l lavoro di crescita della componente arbitrale svolto in questi anni alla guida della sezione di Rossano non è passato inosservato e la sua nomina a capo dei fischietti calabresi è il giusto riconoscimento che l’AIA ha voluto tributargli”, si legge nella nota della sezione di Rossano.

Filomia succede a Franco Longo a cui dedica uno dei primi pensieri dopo la nomina: “Ringrazio chi mi ha preceduto in questo ruolo e anche tutti gli associati della sezione, in particolar modo il Consiglio direttivo che mi ha supportato negli ultimi 8 anni”.

Arbitro dal 20/06/1993, Francesco Filomia è stato anche assistente arbitrale in serie D per 4 anni a partire dalla stagione 2001/2002.

Dal 2006/2007 al 2010/2011 è stato dirigente membro del Consiglio direttivo di sezione. Nelle successive cinque stagioni ha fatto parte del Comitato regionale arbitri (di cui i primi 2 come referente regionale atletica e gli altri 3 come componente designatore degli assistenti). Nella stagione 2016/2017 è diventato presidente della Sezione di Rossano, ruolo che ha ricoperto fino alla nomina del presidente nazionale Carlo Pacifici, deliberata dal Comitato nazionale dell’Aia con il comunicato ufficiale n.6 del 4 luglio.