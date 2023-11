Al Catanzaro il primo derby calabrese della stagione

14^ Giornata Serie BKT

Al Ceravolo il Catanzaro fa festa battendo i cugini del Cosenza per 2-0 nell’attesissimo derby calabrese che mancava in Serie B da oltre tre decadi (per la precisione dal 18 marzo 1990 quando le due squadre pareggiarono 0-0).

Per i giallorossi in gol per tempo: al 12′ la sblocca Pietro Iemmello mentre al 52′ la rete del 2-0 porta la firma di Tommaso Biasci e al Ceravolo si fa festa.

Per i rossoblù l’appuntamento con la rivincita è per la prossima primavera, intanto sabato prossimo aspetta in casa la Ternana mentre il Catanzaro nell’anticipo del venerdì sera farà visita al Palermo.

In classifica le Aquile riagganciano proprio il Palermo insieme al Como al quarto posto (24 punti), mentre il Cosenza rimane fermo a quota 19.

Catanzaro – Cosenza 2-0

CATANZARO: Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (78′ Oliveri), Ghion, Pompetti (84′ Pontisso), Vandeputte (77′ Stoppa); Iemmello (84′ Brignola), Biasci (71′ Ambrosino). A disp: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Verna, Miranda, Donnarumma. All. : Vivarini

COSENZA: Micai;Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio; Praszelik (78′ Florenzi), Calò (78′ Florenzi); Marras (45′ Canotto), Voca (56′ Mazzocchi), Tutino; Forte (75′ Zilli). A disp. : Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, La Vardera. All. : Caserta

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Assistenti: Davide Moro di Schio e Paolo Laudato di Taranto. IV ufficiale: Emanuele Frascaro di Firenze. VAR: Gianluca Aureliano di Bologna. AVAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellamare di Stabia.

MARCATORI: 12′ Iemmello, 52′ Biasci,

NOTE – Spettatori: 13.382; tifosi squadra ospite: 750. Espulsi: -. Ammoniti: Praszelik (CS), Sounas (CZ) Venturi (CS), Katseris (CZ), Biasci (CZ), Zuccon (CS). Angoli: 6-5. Recupero: 2′ pt – 6′ st.

Foto: Ufficio Stampa Us Catanzaro 1929