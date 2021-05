Al cosentino Giuseppe De Gaio il merito sportivo dal Comitato Italiano Paralimpico

CASTROVILLARI (CS) – “E’ una di quelle notizie che si deve condividere per ciò che porta in dote alla collettività in materia di condivisione e di gratuità. Con piacere apprendo che a Giuseppe De Gaio, presidente dell’A.S.D. Tennistavolo Castrovillari, è stata conferita, dal Comitato Italiano Paralimpico, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2020 a seguito dell’Attività che imprime nella disciplina, considerevole per quelle ricadute terapeutiche e d’integrazione che consegna tra i giovani e non solo”. Così scrive in una nota Domenico Lo Polito, sindaco di Castrovillari.

“Un segnale che vuole riconoscere pure abnegazione e impegno a livello dirigenziale nell’affermare i valori e principi di solidarietà che lo Sport esalta e quello paralimpico corrobora. Da qui le nostre congratulazioni – conclude il sindaco – e gli auguri per quanto profonde, certi che l’attenzione all’Altro sorprende sempre tra impensabili risultati e soddisfazioni inaspettate.”