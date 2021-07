Al via a Gizzeria i mondiali Formula Kite U19 e A’S Youth Foil

GIZZERIA (CZ) – Restano alte l’adrenalina e l’atmosfera internazionale nel villaggio dei Mondiali dell’Hang Loose di Gizzeria che, in queste ore, ha ospitato le registrazioni degli atleti della categoria Youth, i relativi allenamenti in acqua e la cerimonia di apertura. Da oggi è entrata nel vivo la seconda settimana di gare che, fino al 18 luglio vedrà sfidarsi i giovani campioni della Formula Kite U19 e di A’S Youth Foil Individual World Championship. La formula prevede le regate da mercoledì a venerdì, mentre sabato e domenica sarà l’occasione per dividere i giovanissimi atleti in due flotte: Gold e Silver, pronti a centrare il migliore risultato possibile. Organizzazione in pieno fermento curata da Luca Valentini, presidente del Circolo velico dell’Hang Loose a Gizzeria. Dopo il successo di pubblico e competizione della prima settimana, riprende a pieno ritmo le kermesse che proietta la Calabria al centro dell’attenzione mondiale di settore.