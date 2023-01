Alfredo Porcaro nuovo vice presidente della Scuola regionale dello sport CONI Calabria

COSENZA – Il presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro è stato nominato all’unanimità vice presidente della Scuola regionale dello sport del CONI Calabria.

Istituita nel Gennaio del 2008, la Scuola è un’agenzia di servizi formativi ed informativi per tutti gli operatori che interagiscono in ambito sportivo.

L’obiettivo primario è quello di migliorare la qualificazione con attività di supporto mirate all’aggiornamento e alla formazione di allenatori, istruttori di vari ordini e gradi, tecnici, dirigenti ed operatori sportivi. Formazione, promozione,documentazione, ricerca, sono le finalità della Scuola dello Sport CONI Calabria. Una scelta quella del presidente regionale del CONI nonché presidente della Scuola Regionale dello Sport del CONI, Maurizio Condipodero e dell’intera Giunta ricaduta in Alfredo Porcaro, che in passato aveva ricoperto l’incarico di Vice Presidente Vicario del CONI Calabrese.

Molto soddisfatto io massimo dirigente della FIN Calabria: “Una nomina che mi onora e mi inorgoglisce – sottolinea Alfredo Porcaro – e di questo voglio ringraziare il Presidente Maurizio Condipodero e tutti i componenti della Giunta per il ruolo affidatomi. Posso garantire che non mancherà il mio massimo impegno per questo incarico che mi spinge a fare sempre di più e meglio per la crescita del CONI Calabria”. Una nomina che ha trovato tutti d’accordo verso un uomo di sport e un dirigente che negli anni si è fatto apprezzare per il lavoro portato avanti con la FIN e il CONI. La conferma nelle parole del Presidente Regionale del CONI. “Una giusta scelta di cui siamo tutti soddisfatti – commenta Maurizio Condipodero – verso una persona con la quale lavoro da tempo a stretto contatto e mi fa enormemente piacere continuare ad averlo al mio fianco. Una persona che tanto ha fatto e continua a fare per lo sviluppo dello sport della nostra regione. Alfredo Porcaro con una esperienza ultra decennale ha confermato negli anni di essere un ottimo dirigente, dimostrandolo sia come presidente del Comitato Regionale Calabro della FIN che come vice presidente vicario del nostro organismo sportivo. A lui gli auguri personali e dell’intero CONI per un proficuo lavoro”.