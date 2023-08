Alla 27^ Luzzi – Sambucina sprint decisivo del CIVM

L’evento cosentino intitolato alla memoria della giovane conferma luzzese delle 4 ruote entra nella fase clou del programma venerdì 18 agosto con le operazioni preliminari per i 112 concorrenti iscritti. Le verifiche, come ormai consuetudine, si svolgeranno presso la Delegazione Comunale in Contrada Cavoni, dalle 11 alle 19.30. Successivamente alle 20 si conoscerà il numero degli ammessi alle ricognizioni di sabato 19. Due manche per prendere familiarità al volante delle vetture da gara, a partire dalle 9. Domenica 20 agosto il Direttore di Gara Rosario Moselli e l’aggiunto Carmine Capezzera, daranno il via a gara 1 sui tradizionali 6,150 Km tra l’abitato della caratteristica Luzzi e l’Abbazia Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto per una pendenza media del 6,83%. Proprio nei pressi dell’Abbazia del XII secolo e l’ampio anfiteatro adiacente, si sviluppa il parco chiuso di fine gara, spazio dove sarà tenuta la Cerimonia di premiazione. Anche il momento conclusivo dell’evento sarà in diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

Il fiorentino Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek arriva in Calabria saldamente al comando della classifica di CIVM. Il pluri campione della Best lap dopo 2 successi consecutivi a Luzzi, oltre al tris, cerca l’en plein prima delle fasi finali di campionato che avranno coefficiente di moltiplicazione del punteggio a 1,5. I concorrenti del tricolore, in questa prima fase, possono contare un massimo 12 risultati utili su 10 gare. Diretti inseguitori sono i duellanti per la classe 2000 delle biposto E2SC: il potentino Achille Lombardi, alfiere Vimotorsport, su Osella PA 21 4C turbo ed il 23enne siracusano Luigi Fazzino su Osella PA 2000, sempre con propulsore sovralimentato. Nella stessa classe spicca la presenza del padrone di casa Dario Gentile, capace di ottime prestazioni sull’Osella PA 2000 Honda in versione aspirata. Occasione di rimonta per l’esperto ragusano Franco Caruso, costantemente pungente sulla Nova Proto NP 01-2 da 3000 cc. Hanno dato prove concrete di affermato potenziale altri due siciliani come il ragusano della Scuderia Ateneo Samuele Cassibba, reduce da due successi calabresi (Sila e Aspromonte) sulla Nova Proto Sinergy V8 ed il trapanese Francesco Conticelli, meno presente il marsalese nel 2023, su Nova proto in versione Np 01-2 di classe regina da 3000 cc. Con loro gli esperti papà Giovanni Cassibba e Vincenzo Conticelli entrambi su Osella PA 30. Rientro per l’idolo calabrese Carmelo Scaramozzino, il reggino della Piloti per Passione sarà che sarà su Norma M20 Honda di classe 2000. Ai punti di TIVM mira il sempre concreto catanzarese della Scuderia Vesuvio Francesco Ferragina sulla Elia Avrio Suzuki. Altro catanese in evidenza è Luca Caruso su Osella PA 2000 Honda in livrea CST Sport, stessi colori per l’esordio stagionale del 20enne nisseno Andrea Di Caro su Nova Proto NP 03 Aprilia, torna in campo anche l’altro driver di Caltanissetta Alberto Chinnici su Osella, su Osella Jrb con obiettivo rimonta anche il fasanese Giovanni Lisi.

A sorpresa arriva il pugliese Ivan Pezzolla che testerà la Wolf GB 08 Thunder della DM Competizioni e vestirà i colori della campana Tramonti Corse. Il trentino Adolfo Bottura dispone della Lola B/99 F.3000 ed è in testa alla sua categoria, ci sarà il siciliano di Gela Orazio Carfì, protagonista in TIVM con la Tatuus da 2000 cc, mentre tra le 1.6 svettano i nomi del catanese della Giarre Corse Orazio Maccarrone su Gloria e di Berardino Vaccaro su F. Renault. Tra i prototipi con motore di derivazione di Serie di gruppo CN cercherà l’affondo definitivo il leader laziale Alberto Scarafone su Osella PA 21, mentre è in fase di minaccioso avvicinamento il giovane Umbro della 5Speed Daniele Filippetti su Ligier JS 49, nella categoria rientra anche il ragusano Orazio Marinelli su Norma.