Il pilota cosentino Gabriele Lanzillotti conquista per l’ottava volta il Trofeo Italiano Velocità Montagna

È ormai una certezza per la sua categoria il pilota calabrese Gabriele Lanzillotti, in quota

alla scuderia RoRacing, che anche nella competizione automobilistica della Coppa Nissena

è riuscito a conquistare il suo ennesimo scudetto del Campionato Italiano Velocità

Montagna, vincendo in E1-2000 e restando in lizza per la vittoria di divisione anche nel

Trofeo Italiano Velocità Montagna.

Un habitué del gradino più alto del podio, il pilota cosentino ha fatto della sua eccezionale

costanza ad altissima quota la dote che gli ha permesso di vincere ben otto coppe tricolori

di classe in altrettante stagioni della massima serie in salita.

Difficile trovare uno score omologo nell’ItalSalite, pensando anche alle numerose coppe da

lui vinte pure in TIVM.

Gabry Driver, per come è conosciuto nell’ambiente dai suoi numerosissimi fan, ha saputo

costruire nel 2023 un’altra stagione vincente, malgrado sia partito in ritardo e abbia

dovuto cambiare vettura in corsa.

Il pilota calabrese, di formazione kartistica, è riuscito ad essere il più vittorioso nella sua

divisione sia correndo con la snella Renault Clio Super Evo, gestita dal Team Catapano, sia

con la più pesante Peugeot 207, curata dalla Ferrara Motors, concepita per i rally, con cui

ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte sinora.

Un risultato che premia il valore assoluto, la caparbietà e il piglio professionistico del

pilota, attento e meticoloso negli allenamenti e nella preparazione delle gare.

Una gioia che Gabry Driver condivide con il main sponsor Top Fruit, con gli altri partner

Amaro Silano, 2F Motors, Agenzia Fiore, Vetreria Spinelli, MPM Del.Ma, D’Angelo Group,

oltre a rivolgere uno speciale ringraziamento ad ACI Cosenza e ad ACI Caltanissetta.

Adesso, il prossimo obiettivo di Lanzillotti si sposta sulle tappe residue del TIVM, pronto a

centrare un bis tricolore, visto che anche questo campionato è una riconosciuta specialità

della casa per il veloce ed esperto Gabry Driver.