La Cosenza Corse scalda i motori per il CIVM 2023

COSENZA – Comincia ad entrare nel vivo la stagione della Cosenza Corse che si presenta ai nastri di partenza del CIVM 2023 con le carte in regola per vivere il campionato tricolore da protagonista. Sono diversi i driver, divisi nei vari gruppi motoristici, ad ambire a risultati importanti.

Le prime avvisaglie si sono avute già nel 6° trofeo “Mare e Monti” di Policoro valevole per il campionato italiano Formula Challenge Aci Sport.

Ben cinque piloti della Cosenza Corse si sono distinti sulle strade della Basilicata. Nelle auto storiche Antono Miniaci di Trebisacce, alla guida di una Peugeot 205 R motorizzata Sabatelli, ha sbaragliato la concorrenza.

Nel gruppo Racing Start classe 1150, alla guida di una Fiat Seicento Sporting, Giuseppe Recchia, nonostante una lieve sbavatura, è riuscito a portare a casa un importantissimo secondo posto.

Nel Gruppo N Classe 2000 Carlo Scigliano alla guida di una Reanault Clio Williams, nonostante qualche problema dovuto alle condizioni atmosferiche, riesce comunque a salire sul secondo gradino del podio finale. Nel Gruppo A classe 1600 buona prova del castrovillarese Domenico Filardi su Alfa Romeo 33 QV Turismo mentre nel gruppo E1 vetture preparazione libera Classe 2000 Michele Filardi su Peugeot 205 GTI ha portato a casa un ottimo tempo.

Si replica nel week end a Sarnano

I driver della Cosenza Corse torneranno a sedere in macchina nel prossimo fine settimana per la 32ª edizione della Sarnano-Sassotetto cronoscalata Trofeo Scarfiotti (28-29-30 aprile) valevole come seconda tappa del CIVM 2023.

Saranno quattro i piloti impegnati: Eusebio Arduino, campione italiano in carica nel gruppo Racing Start Plus classe 1600 su Citroen Saxo VTS motorizzata Ferrara con il chiaro obiettivo è quello di riconfermare il titolo. Attilio Paese che dopo l’ottima prova lo scorso anno a Erice mette nel mirino la tappa di Sarnano nel gruppo Racing Start Classe 1400 con la sua Peugeot 106 motorizzata Fossato. Antonio Aquila, giovane promessa ma piede da veterano delle salite, dopo l’ottima prova di Orvieto nella passata stagione, mette le mirino la tappa di Sarnano con la sua Peugeot 106 16v motorizzata Calabrese. Infine Antonio Miniaci è pronto a regalare una delle sue eccellenti prestazioni nel gruppo storiche con la sua Peugeot 205/R.