AQA Cosenza, è pioggia di successi fra Isola Capo Rizzuto e Taranto

Si conferma ancora una volta al primo posto nelle gare in acque libere la squadra master di AQA Cosenza, che ha primeggiato per podi e per punteggio totale nell’ultima competizione calabrese nelle acque cristalline di Isola Capo Rizzuto, durante il 1 trofeo Angelo Fabiano lo scorso 4 settembre. La squadra comunque non si ferma, affronta il miglio marino fuori Regione, nella città di Taranto, e conquista con orgoglio numerosi podi confermandosi in una squadra vincente anche fuori dalla costa calabrese!