Automobilismo, ad Amendolara la 2^ tappa del Challenge Slalom Calabria

AMENDOLARA (CS) – L’Asa – Associazione sportiva dilettantistica – di Castrovillari in collaborazione con il Comune di Amendolara che patrocina l’evento assieme all’Automobile Club di Cosenza, presentano il 1° Mini Slalom Città di Amendolara, in programma sabato 1 e domenica 2 maggio 2021. La gara automobilistica è la seconda tappa di quindici valida per il Challenge Slalom Calabria ed il 4° Memorial Vittorio Minasi.

Attesi per questo primo Slalom in provincia di Cosenza, un centinaio di driver, oltre che dalla Calabria, anche da Sicilia, Basilicata, Puglia.

I piloti pernotteranno ad Amendolara e nei paesi limitrofi. Tra i partecipanti anche un pilota di Amendolara, Giuseppe Recchia, impegnato anche a collaborare per la buona riuscita dell’evento.

IL PROGRAMMA DELLA GARA

Sabato 1 maggio sono previste le operazioni di verifica tecnica e il triage anti Covid per i piloti partecipanti che si ritroveranno con le loro auto dalle ore 15 alle ore 19 sul lungomare che sarà chiuso al traffico.

Domenica 2 maggio è il giorno della gara. Il percorso di 2,5 km si snoderà dal curvone sulla Sp 266 prima delle Case Popolari (nella foto) con arrivo all’ingresso di Amendolara paese nei pressi della piazzetta di Padre Pio. Sono previste tre manche, con la prima in programma alle ore 10.30. Le auto partiranno una per volta con un intervallo di trenta secondi l’una dall’altra per una gara a tempo con eventuali penalità dovute alla caduta dei birilli posizionati lungo il percorso. La premiazione si terrà nella villetta di Palazzo di Città nel pomeriggio e comunque al termine della gara. Prima della partenza ufficiale, è prevista, lungo il percorso, una parata di auto d’epoca che farà da contorno alla manifestazione sportiva, per poi proseguire in un tour nel centro storico di Amendolara.

Viabilità

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19. Per la logistica dell’evento, il Comune si avvarrà della collaborazione delle associazioni di Protezione Civile “Gruppo Lucano” e “Anas”.

Sabato Primo Maggio, il lungomare sarà chiuso dalle ore 14 alle ore 19.30. Domenica 2 maggio, invece, giorno di gara, via Lagaria sarà chiusa al traffico dalle ore 8.00 e sino al termine della manifestazione nei seguenti punti: dal passaggio al livello alla chiesa “Madonna della Salute” e dal bivio/piazza del Gesù per tutto il percorso lungo la Sp 266 sino ad Amendolara paese. Il Comune garantirà comunque diversi passaggi alternativi che sicuramente non arrecheranno disagi alla mobilità pedonale e dei mezzi.

«Un evento di sport e promozione del territorio tra i più importanti che Amendolara abbia mai ospitato – commenta il delegato allo Sport e presidente del Consiglio Comunale, Angelo Soldato -. Gli organizzatori sono rimasti entusiasti del percorso che si presta ottimamente alle caratteristiche della gara. Puntiamo a far diventare questa importante manifestazione motoristica un appuntamento annuale per il nostro comune e per l’intero comprensorio dell’Alto Jonio».

Comune di Amendolara, Provincia di Cosenza, Motorizzazione Civile di Cosenza, una delegazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (già Ministero dei Trasporti) e l’ASA di Castrovillari, organizzatori dell’evento con il presidente Massimo Minasi, hanno effettuato un sopralluogo lungo il percorso definendo gli ultimi dettagli.

La Provincia di Cosenza, grazie alla disponibilità del presidente Franco Iacucci e del consigliere provinciale, Eugenio Aceto, provvederà a sistemare il manto stradale della Provinciale nei pressi delle Case Popolari e nel tratto tra il campo sportivo e la zona di San Giuseppe. Gli operai del Comune si occuperanno, invece, della pulizia delle cunette lungo il tracciato. Il sindaco Antonello Ciminelli comunica, inoltre, che nelle prossime settimane la Provincia di Cosenza procederà con l’asfaltatura dell’intero manto stradale della Sp 266. Lo stesso sindaco Ciminelli ha personalmente interloquito con il presidente Iacucci affinché questo importante intervento fosse inserito nell’agenda dell’ente provinciale.