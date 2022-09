Basket, Pasquale Motta confermato assistant coach della Viola RC

REGGIO CALABRIA – Pasquale Motta sarà anche per la prossima stagione l’assistant coach della Viola Reggio Calabria. Per il tecnico reggino si tratterà della trentesima stagione in maglia neroarancio e, come già lo scorso anno, anche nelle vesti di responsabile tecnico del settore giovanile.

Le parole di Pasquale Motta

“La conferma è per me motivo di grande soddisfazione, approccio la nuova stagione con un grande senso di sfida e con rinnovato entusiasmo – dichiara il coach – Sono particolarmente felice perché ho la possibilità di continuare a lavorare nella mia città, una piazza storica, e mi ritengo fortunato di poter collaborare con un club di questo spessore e con un passato così glorioso. Ringrazio di cuore il presidente Carmelo Laganà, il GM Giuse Barrile e tutta la società. Sono convinto che avremo le carte in regola per affrontare al meglio il campionato che si presenta altamente competitivo, contiamo sul sostegno di tutto il popolo neroarancio. Forza Viola”.