Basket, Rende pronta dopo la sosta. Sabato la squadra femminile contro Ariano Irpino, lunedì tocca alla maschile

Dopo la pausa natalizia, torna il campionato di basket per le squadre rendesi impegnate in Serie B Interregionale.

Riparte per prima la squadra femminile del Besidetech contro Ferraro group di Ariano Irpino, in campo sabato 4 gennaio, alle ore 17.30 al Polifunzionale Quattromiglia, per la quinta giornata del girone di ritorno.

Tra le file rendesi sarà esordio per Iolanda Cossa, playguardia.

La maschile, invece, tornerà sul parquet di casa lunedì 6 gennaio, alle ore 18.00, contro Bio Verde Antoniana, per la sesta giornata del girone di ritorno.

“Vi aspettiamo numerosi per fare il tifo per noi”, rilanciano dalla società, a rimarcare che c’è bisogno del sostegno del pubblico di casa per superare avversari e sfortune sportive che hanno contraddistinto l’ultima parte del 2024.

Informazioni dalla biglietteria: Costo del ticket 5€, ingresso gratuito per gli under 18.

News di mercato: in uscita, per la Sintegra, Lorenzo Tartamella che sta trovando sistemazione. In entrata, Rende sta invece per annunciare un altro pivot.