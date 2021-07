Beach soccer, Catania vince la Supercoppa a Cirò Marina

CIRO MARINA (KR) – All’ombra della Torrenova di Cirò Marina, il Catania alza al cielo la Supercoppa 2021, battendo la Samb per 4-1, e diventando così la squadra più titolata in Italia con undici trofei nella bacheca.

Una sfida quella tra Happy Car Sambenedettese e la Caffè Lo Re Catania – dei calabresi Zurlo e Corosiniti – che non è stata solo una sfida sportiva, ma ha rappresentato un vero e proprio spot per il beach soccer italiano. Tre tempi di spettacolo puro per i telespettatori di Sky e i tanti spettatori presenti sugli spalti.

Per i siciliani è la quinta Supercoppa

Il primo titolo per mister Matteo Marrucci con la società dell’elefantino arrivato poco più di un mese dopo il suo insediamento. Il Catania ha costruito il successo passo dopo passo domando la nota “garra” della Samb sulla sabbia. Ci sono stati alcuni lampi della squadra allenata da mister Di Lorenzo ma nel complesso Catania ha dominato dimostrando una sicurezza invidiabile. Su tutti l’attaccante azzurro Emmanuele Zurlo che ha segnato nei momenti chiave dell’incontro.

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE – CAFFE’ LO RE CATANIA 1-4 (0-1; 0-1; 1-2)

SAMBENEDETTESE: Del Mestre, Miceli, Bassi De Masi, Eudin, Pedro Moran, Percia Montani, De Baptistis, Ganzetti, Addarii, Mascaro, Sirico, Chiodi. All: Di Lorenzo

CATANIA: Paterniti, Ramacciotti, Palazzolo, Corosiniti, Zurlo, Gori, Sciacca, Bernardo, Bokinha, Be Martins, Fred, Battini. All: Marrucci

ARBITRI: Innaurato di Lanciano, Longo di Paola e Marton di Mestre

RETI: 2’pt Be Martins (C); 4’st Zurlo (C); 3’tt Zurlo (C), 6’tt Eudin (S) aut., 7’tt Moran (S)