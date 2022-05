Beach soccer, Cirò Marina ospiterà la finale di Coppa Italia femminile

CROTONE – Dal 2 giugno al 7 agosto il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti regalerà grande spettacolo sulle spiagge più suggestive e affascinanti d’Italia, anche su quelle calabresi. Dopo l’emergenza dovuta alla pandemia si torna alle sette tappe più snelle e meglio distribuite nell’arco temporale. Confermata l’apertura della stagione con la Supercoppa, queste le principali novità: la Coppa Italia scivola dal terzo al quarto atto con gli eventuali preliminari al primo appuntamento, il femminile si gioca nella stessa location del maschile, sia la Coppa, novità assoluta, sia il Campionato.

Per ciascuna Poule (Scudetto e Promozione) sono state organizzate tre tappe con gare di sola andata. In due occasioni giocheranno insieme entrambe le competizioni, una tappa invece sarà dedicata esclusivamente a ciascuna Poule. Le squadre scenderanno sulla sabbia ogni venerdì, sabato e domenica ad eccezione dell’ultimo turno della Promozione in programma da giovedì a sabato. Entrambe le Poule, formate da nove squadre ciascuna, prevedono altrettante giornate (una squadra riposa in ogni giorno).

Largo spazio all’under 20 che si sviluppa su tre tappe rispetto ai due eventi della stagione d’esordio. I ragazzi giocheranno sempre insieme ai big, un appuntamento dedicato ad ogni singolo girone e le finali insieme alla competizione femminile per dedicare un evento ad hoc al futuro del beach soccer. Negli stessi giorni si giocherà anche la fase nazionale della Serie B.

La chiusura della stagione è riservata alle Final Eight della Serie A ed ai Play Off di Promozione.

Rispetto al passato lo Scudetto sarà l’unico titolo che si assegnerà nella tappa di epilogo della stagione. Una scelta ponderata dal Dipartimento per concentrare le attenzioni sullo Scudetto, ritagliare al contempo degli spazi importanti alle altre competizioni e non sovrapporre le finali.

Dopo l’inizio a Pescara (dal 2 al 5 giugno con la Supercoppa e la 1^ tappa della Poule Promozione) e l’approdo a Catania (dal 17 al 19 giugno con la partenza della Poule Scudetto e del Campionato Under 20), Ciro Marina (Kr) avrà l’onore di ospitare la prima storica Coppa Italia femminile e la seconda tappa di entrambe le Poule maschili. Dal 7 al 10 luglio, in quattro giorni, andranno in scena ben tre competizioni. Venerdì, sabato e domenica saranno dedicate al Campionato. Tra Poule Scudetto e Promozione si giocheranno otto partite al giorno, ventiquattro in tutto. La prima gara prenderà il via alle 10.30, l’ultima alle 19.45, tranne domenica (match finale alle 18.30).

Di seguito tutte le località e le date della stagione: