Bidaoui basta all’Ascoli per battere un Cosenza ancora in fase di costruzione

ASCOLI – COSENZA 1-0

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Eramo, Buchel (37’ st Saric), Collocolo; Bidaoui; Dionisi, Fabbrini (45’ st Castorani). In panchina: Bolletta, Guarna, Salvi, Tavcar, Quaranta, Spendlhofer, Franzolini, Intinacelli, D’Agostino, Lico. Allenatore: Sottil.

COSENZA (3-5-2): Saracco; Vaisanen, Minelli, Rigione; Corsi, Florenzi (44’ st Venturi), Carraro (32’ st Vallocchia), Boultam, Sy (44’ st La Vardera); Sueva (20’ st Caso), Gori. In panchina: Matosevic, Borrelli, Moreo, Maresca, Prestianni, Aceto, Arioli. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni di Lecco.

MARCATORE: 36′ pt Bidaoui (A).

NOTE: 3.852 spettatori di cui 46 provenienti da Cosenza, incasso di €55.994. Ammoniti: Collocolo, Dionisi (A), Sy, Minelli (C). Angoli: 2-6. Recupero: 0′ pt, 3′ st.

ASCOLI – La ripartenza in Serie B del Cosenza inizia con una sconfitta in quel di Ascoli: basta un gol di Bidaoui ai bianconeri per decretare la vittoria finale. Da un lato una formazione con diverse assenze, ma comunque con un organico quasi al completo, dall’altro un cantiere ancora in costruzione.

Ascoli contro Cosenza, bianconeri più pericolosi

Durante la prima frazione di gioco la squadra allenata da Marco Zaffaroni soffre maggiormente il possesso palla e la pericolosità dei marchigiani. Il primo vero tiro del match arriva al 29’ con una conclusione di Fabbrini calciata dal limite dell’area. Al minuto 36 incursione vincente di Bidaoui che da pochi passi non sbaglia. Sul finire occasione dei rossoblù con Rigione che calcia a botta sicura: deviazione decisiva di un calciatore dell’Ascoli che manda in angolo.

Rossoblù più aggressivi

Nel secondo tempo il Cosenza parte con un piglio diverso. Al 11’ Gori sbaglia una punizione invitante e manda la palla alta sopra la traversa. Dopo 60 secondi Sueva prova a calciare dalla distanza non inquadrando la porta. I bianconeri non dormono di certo e con Dionisi cercano di chiudere la gara: Saracco manda in angolo. Il finale si chiude con diversi cambi e un triplice fischio che chiude la contesa.

[Foto sito ufficiale del Cosenza]