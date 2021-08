Bocce, ad Acri una settimana di gare con il “Memorial Antonio Basile”

ACRI (CS) – Dal 30 agosto al 5 settembre il bocciodromo comunale di Acri ospiterà il “Memorial Antonio Basile”, intitolato alla memoria dell’indimenticato bocciofilo e grande promotore dello sport delle bocce ad Acri, ormai appuntamento fisso della stagione estiva delle bocce calabresi giunto all’ottava edizione.

Gara individuale a carattere regionale, la manifestazione è organizzata dal Gruppo Bocciofilo Città di Acri in collaborazione con la delegazione provinciale Fib di Cosenza e sotto l’egida del Comitato regionale della Federbocce.

Il torneo di Acri vedrà impegnati in pista ben 75 atleti, suddivisi in 10 gironi, provenienti da tutta la Calabria e non solo. Ai nastri di partenza infatti anche atleti tesserati con società di altre regioni italiane quali Giuseppe Sposato (della Riccionese), Nicola Memoli (Pallino d’Oro, Av), Roberto Tunnera (Marostica, Vi), Graziano Gigliotti (SS Sandro De Sanctis, Rm), Italo Tommaso (Bocc. Fond. Atm, Mi),

Le partite delle fasi eliminatorie si disputeranno sui campi del bocciodromo comunale “Antonio Basile” di Acri da lunedì 30 agosto a mercoledì 1 settembre e poi venerdì 3 e sabato 4 settembre, con due gironi per sera, a partire dalle ore 18. La fase finale è invece in programma domenica 5 settembre, sempre al bocciodromo acrese, a partire dalle ore 15.30. Direttore di gara sarà Eugenio Gaudio, arbitro regionale Fib Calabria.

«Come tutti gli anni il Memorial Basile è un appuntamento fisso per i bocciofili calabresi. Una manifestazione a cui teniamo moltissimo, insieme alla sua famiglia, per ricordare al meglio la figura che è stato Tonino Basile, una persona che merita questo omaggio», così il presidente del Gruppo Bocciofilo Città di Acri Francesco Ferraro.

La manifestazione si svolgerà secondo le linee guida della Federazione Italiana Bocce in merito all’emergenza Covid-19. Per accedere al bocciodromo, gli atleti bocciofili e gli spettatori dovranno obbligatoriamente esibire all’ingresso il Green Pass.