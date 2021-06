Bocce, al via il campionato di Prima Categoria

COSENZA – Dopo l’alto livello, finalmente al via anche la fase regionale della categoria regina dei campionati di Promozione: la Prima Categoria. Stamane in campo Città di Rende (foto) ed Città di Acri (per il Girone 1) e Sala di Catanzaro e di D.L.F. (Girone 2) hanno battezzato la nuova stagione con la prima di campionato. A vincere, con punteggi tennistici, sono stata le squadre di casa, sebbene a Rende (nella foto la squadra di casa) il derby cosentino abbia invece vissuto set più equilibrati e combattuti dove Acri ha strappato agli avversari il primo set di terna e un set di coppia.

I TABELLINI:

Città di Rende (Cs) vs Città di Acri (Cs) 6-2

Spadafora – Tagliente – Pranno vs Gradilone – Veloce – Algieri S. 0-8, 8-0; Moreno vs Oriolo (2° set sost. Morrone) 8-6, 8-5; Pranno – Spadafora vs Veloce – Gradilone 6-8, 8-7; Moreno (1° set sost. Tagliente ) – Russo vs Algieri C.(1° set Morrone) – Oriolo (2° set Algieri S.) 8-6, 8-6;

Direttore d’incontro: Eugenio Gaudio

Asd Sala (Cz) – D.L.F. (Rc) 8-0

Binaco V. – Celia – Gigliotti M. vs Calafiore P. – Babuscia R.(2° set Babuscia M.) – Nicolò 8-0, 8-1; Gigliotti A. vs Babuscia U. 8-2, 8-7; Bianco V. – Celia vs Babuscia M. – Babuscia U. 8-4, 8-2; Gigliotti A. – Codamo vs Calafiore – Nicolò (1° set Babuscia R. 2° set Scopelliti) 8-0, 8-3;

All. Sala: V. Cristofaro

All. DLF: G. Scopelliti

Direttore d’incontro: Vincenzo Valentino

Prossimo turno: domenica 27 giugno ore 10 Città di Rende – Spezzano Albanese (Girone 1) e sabato 26 giugno ore 15.30 Sala – Italia Cs (Girone 2).

Passa al turno successivo la prima classificata di ciascun girone. Si ricorda che la vincente ultima del tabellone calabrese giocherà contro la vincente dell’area sicialiana. In finalissima ci sarà poi la sfida con la migliore squadra della Sardegna.