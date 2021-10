Bocce: il Città di Cosenza vince la finale interregionale di Seconda Categoria

COSENZ A – La Calabria ha una finalista certa alle finali nazionali dei campionati italiani per società, in programma il 13 e 14 novembre prossimi a Bergamo. Il Città di Cosenza ha infatti battuto, in gara unica su campo neutro (a Roma), la Bocciofila Sassari nella finale interregionale playoff di Seconda Categoria di raffa. I cosentini, guidati dal tecnico Walter Dodaro, hanno conquistato 5 su 8 dei set disponibili, rimasti a secco i sardi. Per la società cosentina, la cui prima squadra disputa già il campionato nazionale di Serie A2, è un risultato esaltante che va ad impreziosire ancor di più gli 84 anni di storia della squadra boccistica calabrese più longeva. Un traguardo che deve inorgoglire tutto il movimento calabrese.

«I risultati della Calabria sono straordinari. Nell’alto livello è confermata la presenza di tre squadre in A2 (Catanzarese, Città di Cosenza appunto e Città di Rende. ndr) e probabilmente arriverà anche la quarta. E poi la straordinaria prima volta di Sala nella final four femminile e ora la conquista delle fasi finali nazionali in Seconda Categoria e quella di Laurmend a un passo. Sono convinto che Novembre ci regalerà ancora tante gioie». Questo l’augurio del presidente del Comitato regionale della Fib Calabria, Francesco D’Ambrosio.

IN TERZA CATEGORIA SORPRENDE LAURMEND

A proposito di Laurmend, la piccola, grande, matricola cosentina – nata neanche un anno fa dalla fusione di Laurignano e Mendicino – supera in casa, nella finale di andata della fase interregionale del campionato di Promozione di Terza Categoria, i molisani di Monteforte con un netto 8-0, non lasciando agli avversari neanche le briciole. Sabato 30 ottobre a Campobasso la finale di ritorno: in palio c’è il sogno chiamato finali nazionali di Bergamo per il titolo italiano.