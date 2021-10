Bocce, la reggina Sharon Cotroneo è campionessa regionale di raffa

CROTONE – Le selezioni calabresi per i campionati italiani femminili di raffa, disputati domenica 3 ottobre sui campi della Paolo Araldo e del Città di Crotone, hanno incoronato la giovane ventenne Sharon Cotroneo campionessa regionale di individuale per la raffa. Tesserata con Villa Arangea (Rc), Cotroneo ha avuto la meglio, al termine di una finale avvincente, su Francoise Walther (Città di Borgia, Cz), terza Ida Baleno (Città di Rende, Cs). Dodici le atlete al via, tutte animate da un grande spirito agonistico e che hanno dato vita ad un torneo emozionante e tecnicamente competitivo, diretto dall’arbitro Piero Rotundo (della delegazione Fib Catanzaro).

La vittoria di Cotroneo – che rappresenterà la Calabria ai campionati nazionali organizzati dal Comitato regionale Fib della Toscana per i prossimi 27 e 28 novembre -, è motivo di grande soddisfazione per il tecnico Antonino Canale e per tutta la delegazione provinciale Fib Reggio Calabria.

Molto soddisfatta per la manifestazione in sé Assunta Lacroce, responsabile del settore femminile per la Fib Calabria: «Sono davvero molto felice per l’ottima riuscita dell’iniziativa perché c’era davvero tanto bisogno di ritrovarsi sui campi di gioco. Sono certa che giornate come questa saranno, nella prossima stagione agonistica, sempre più numerose. Ho visto in tutte le atlete presenti tanta voglia di giocare, tanta leale competizione e uno spirito di amicizia che mi ha riempito il cuore. Ringrazio il.presidente della Fib Calabria Francesco D’Ambrosio per la fiducia accordatami e per il sostegno che so che continuerà a darmi per rilanciare il settore femminile calabrese. Un ringraziamento anche al direttore di gara, a Francesco Belfiore e a tutta la delegazione provinciale Fib Crotone per la splendida ospitalità».