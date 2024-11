Bocce: Master dei Campioni a Cosenza. Alla Bocciofila Italia si sfidano i più forti atleti della raffa

Parata di stelle fra le corsie della Bocciofila Italia, a Cosenza, dov’è in programma la quarta edizione del Master dei Campioni, maschile e femminile, da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2024.

Ai nastri di partenza, i primi otto atleti e atlete delle rispettive classifiche generali 2024.

Confermata la modalità di svolgimento della kermesse, che grandi consensi ha riscosso nel 2021 alla Boccaporco Terni, nel 2022 alla Kennedy Nola e nel 2023 alla Caccialanza di Milano, con la disputa di un incontro alla volta, su cui saranno concentrate le attenzioni di tifosi e appassionati, che potranno seguire le partite dal vivo e in diretta sulla webtv federale.

TORNEO MASCHILE

A qualificarsi al Master dei Campioni maschile sono stati: Gianluca Formicone della Vigasio Villafranca, Alfonso Nanni della Vigasio Villafranca, Giuliano Di Nicola della Sant’Angelo Montegrillo, Luca Viscusi della Caccialanza Milano, Gaetano Miloro della Vigasio Villafranca, Mattia Visconti della Caccialanza Milano, Andrea Cappellacci del Flaminio e Pasquale D’Alterio della Giorgione3Villese.

TORNEO FEMMINILE

Ai nastri di partenza della 4^ edizione del Master dei Campioni femminile ci sono invece: Laura Picchiodi Spello, Gilda Franceschini del Città di Spoleto, Sanela Urbano della Sandro De Sanctis Roma e Marina Braconi della Sandro De Sanctis Roma, Chiara Gasperini e Flavia Morelli della Lucrezia, Sofia Pistolesi della Morrovalle e Ginevra Cannuli della Metaurense.

Il direttore della manifestazione è Riccardo Antolini.

“L’attività della Federazione Italiana Bocce è intensa a tutti i livelli e in ogni specialità – ha dichiarato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Il Master dei Campioni è stata una delle novità dell’attuale Consiglio Federale, soprattutto come formula, e le tre precedenti edizioni, a Terni, a Nola e Milano, hanno dimostrato la bontà dell’iniziativa. Un evento di altissimo livello e profilo, che nelle due edizioni disputate ha registrato numeri di spettatori nelle tribune allestite e in diretta sulla webtv federale. L’Alto Livello è la nostra vetrina all’esterno e il Master, per come è strutturato, saprà mettere in luce lo spettacolo che sanno offrire i giocatori e le giocatrici più forti del nostro panorama”. “Siamo reduci da un periodo, da settembre in poi, denso di eventi e manifestazioni. Il Master dei Campioni – ha concluso De Sanctis – precederà i Campionati Italiani Assoluti Unificati (Raffa, Volo e Petanque), in programma il prossimo fine settimana a San Giovanni in Persiceto, la Coppa Italia per Club della Raffa di Brescia, le finali di Coppa Italia del Volo a Noventa di Piave, prima della chiusura della stagione 2023 con la Supercoppa Italiana della Raffa al Centro Tecnico Federale di Roma e l’MB FIB Award che si terrà il 20 dicembre”.

CALENDARIO E FORMULA DEL TORNEO

Protagoniste dei primi tiri saranno le ladies. Venerdì 22 novembre 2024 sono infatti in programma le seguenti sfide: alle ore 14 Laura Picchio contro Sofia Pistolesi; ore 15 Marina Braconi vs Ginevra Cannuli; ore 16 Chiara Gasperini vs Sanela Urbano; ore 17 Flavia Morelli vs Gilda Franceschini.

Il programma di sabato 23 novembre 2024 comprende invece le gare dei quarti maschili: alle ore 9 Gianluca Formicone contro Andrea Cappellacci; ore 10 Alfonso Nanni contro Gaetano Miloro; ore 11 Mattia Visconti contro Pasquale D’Alterio; ore 12 Luca Viscusi contro Giuliano Di Nicola. Dalle ore 17 le semifinali, ma prima, dalle ore 15, le semifinali femminili.

Il programma di domenica 24 novembre 2024 prevede, infine, alle ore 9,30 la finale femminile, a seguire quella maschile (in diretta sulla webtv federale www.topbocce.live).

In foto i vincitori della scorsa edizione del Master dei Campioni maschile e femminile (2023)