Bocce, Serie A2: in parità il derby Città di Cosenza – Catanzarese

Avvio non troppo esaltante per le squadre calabresi impegnate nel campionato di Serie A2 della raffa. Nel girone 1 del centro – sud turno casalingo per le squadre cosentine ma nessuna delle due riesce a far valere il fattore campo.

Nel derby Città di Cosenza – Catanzarese – che si conferma match esaltante e divertente -, dopo il primo turno chiuso in parità, a rammaricarsi è soprattutto la Catanzarese che prima degli ultimi due set di coppia conduceva per 4-2, grazie ai set conquistati dalle coppie Perricelli – Valentino e Scicchitano – Piscitelli. Ma nel finale scendono in pista con maggior piglio i locali con A. Granata – Toteda F. e Buffa – De Rose e riescono a riportare in equilibrio il match per un risultato finale che rispecchia comunque l’andamento di un derby combattuto (4-4 finale).

Con lo stesso risultato Santa Chiara trova un punto importante in casa del Città di Rende. La partita, lunghissima (durata più di quattro ore), si è chiusa in perfetta parità, come testimoniano anche i punti totali conquistati dalle due squadre (50-50). Un punto guadagnato per i padroni di casa che prima degli ultimi due set di coppia erano sotto per 2-4.

Nel Girone 2 esordio sfortunato per la matricola Sant’Angelo Città di Acri che a fine primo turno costringeva gli avversari sul 2-2, vincendo entrambi i set di terna (con la formazione Gradilone – Algieri S.– Veloce G.). Nel secondo turno i locali pagano le prestazioni non brillanti nei set di coppia, vincendone solo uno con Gradilone – Veloce G..

GIRONE 1 – CENTRO – SUD

Franco Parise Città di Rende (Cs) – Santa Chiara Le Delizie (Na) 4-4 (50-50)

Carbone – Tagliente A, (2° set sost. Mazzuca) – Spadafora S. (2° set sost. Longobucco) vs Crispino M. – Buono – Palmieri 6-8, 8-0; Spadafora D. vs Palumbo 8-4, 8-7; De Rose – Mazzuca vs Crispino – Buono 6-8, 8-3; Spadafora D. – Spadafora S. vs Palumbo – Palmieri 6-8, 8-4;

All. Città di Rende: Gianluca Cristiano (Dir. Daniele Salerno)

All. Santa Chiara: Ciro Napolitano (Dir. Raffaele Catuogno)

Direttore di gara: Eugenio Gaudio

Arbitri: Mario Gaglianese – Davide Conte

G.B. Città di Cosenza vs Catanzarese A&D Arredamenti (Cz) 4-4 (54-48)

Toteda F. – Granata A. – Giannotta vs Perricelli – Valentino – Bianco 6-8, 8-0; De Rose V. vs Scicchitano 8-7. 6-8; Granata A. – Toteda F. vs Perricelli (1° set sost. Bianco) – Valentino 6-8, 8-5; Giannotta D. (1° set sost. Buffa) – De Rose V vs Scicchitano – Piscitelli 4-8. 8-4;

All. C. di Cosenza: Pasquale Granata (Dir. Roberto Urso)

All. Catanzarese: Franco Abramo (dir. Antonella Germanò)

Direttore di gara: Antonio Agata

Arbitri: Giuseppe Gaglianese – Guglielmo Spizzirri

Gli altri risultati: Arte in ferro Aquino (Na) vs Bocc. Gialletti (Pg) 3-5 (44-53), Maison Galeota Cicciano (Na) vs Impresa Edile Piccirillo Acquasparta (Tr) 3-5 (38-49)

GIRONE 2 – CENTRO – SUD

Sant’Angelo Città di Acri (Cs) – N.C.D.A. Capitino (Fr) 3-5 (43 – 56)

Gradilone – Algieri S.– Veloce G. vs Mercurio – Tarantino – Raponi (2° set sost. Mignone) 8-5, 8-7; Veloce A. (2° set sost. Oriolo) vs Vitto 5-8, 0-8; Gradilone – Veloce G. 2° set sost. Oriolo) vs Tarantino (2° set sost. Ferrari) – Mignone 4-8, 8-4; Veloce A.(2° set sost. Guglielmello) – Algieri vs Vitto – Mercurio 7-8, 3-8;

All. Città di Acri: Salvatore Sposato (Dir. Albino Mondera)

All. Capitino: Gianluca Venditti (dir. Giorgio Cocco)

Direttore di gara: Vitaliano Palaia

Arbitri: Vincenzo Valentino – Andrea La Face

Gli altri risultati: SBT Engineering Nuovo Grifone (Lt) vs Fashion Service S. Angelo Montegrillo (Pg) 1-7 (30-61), Soc. Bocc. Sant’Erminio (Pg) vs Coppola Bocce (Ce) 5-3 (55-45), Edil 2 S. Lucia S. Alfredo (Sa) vs C.B. Flaminio (Rm) rinviata.