L’Empoli mantiene la vetta e vince in casa del Cosenza

COSENZA-EMPOLI 0-2

COSENZA (3-4-1-2): Falcone 6; Tiritiello 5 Idda 5 Legittimo 5; Bouah 5 (9’ st Carretta 5) Kone 5,5 (31’ st Ba 5,5) Petrucci 5,5 (14’ st Sciaudone 5,5) Vera 5,5; Bahlouli 5 (1’ st Sueva 5,5); Sacko 5,5 Gliozzi 5,5 (31’ st Petre 5). In panchina: Matosevic, Saracco, Borrelli, Bruccini, Ingrosso. Allenatore: Occhiuzzi 5.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli 6; Fiammozzi 6 Romagnoli 6 Casale 6 Parisi 6; Ricci 6 (41’ st Zurkowski sv) Stulac 6,5 (28’ st Damiani 6) Haas 6,5; Bajrami 6,5 (41’ st Mancuso 6); Matos 7 (28’ st Moreo 6) Olivieri 6,5 (14’ st La Mantia 6,5). In panchina: Furlan, Terzic, Mancuso, Zappella, Pirrello, Viti, Nikolaou, Cambiaso. Allenatore: Dionisi 6,5.

ARBITRO: Massa di Imperia.

MARCATORI: 46’ pt rig. Olivieri (E), 43’ st Mancuso (E).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Tiritiello, Vera, Sciaudone (C), Haas, Romagnoli (E). Angoli: 5-5. Recupero: 0’ pt, 4’ st.

COSENZA – Sconfitta e qualche polemica sintetizzano la gara vinta dall’Empoli contro il Cosenza. La formazione ospite conquista un successo grazie al gol di Olivieri su calcio di rigore e Mancuso nel finale. Adesso è tempo di calciomercato per sistemare gravi problematiche di organico (foto sito ufficiale dei calabresi).

Cosenza-Empoli, gol di Olivieri e proteste

Il primo tiro della partita lo regala Matos dalla distanza: palla parata in presa bassa dall’estremo difensore Falcone. Il match non vive di grande intensità, eccezion fatta per qualche sussulto personale, ma niente di che. L’azione degna di nota arriva al 28′. Calcio d’angolo di Bahlouli e traversa colpita da Sacko. L’attaccante francese prova di nuovo non inquadrando però la porta. Nel frattempo l’Empoli si aggiudica un rigore oggetto di proteste per un fallo di Tiritiello su Matos. dal dischetto va Olivieri che non sbaglia.

Sigillo finale di Mancuso

La ripresa vede entrambe le formazioni cercare di chiudere la gara in un caso, provare a riaprirla dall’altro. Un match che non si accende più di tanto se non per qualche sussulto di Stulac e di La Mantia: in entrambi i casi l’estremo difensore di casa è attento. Intanto un’altra traversa, questa volta però su deviazione, la colpisce Vera da fuori area. Nel finale, invece, Mancuso chiude la partita e permette ai toscani di mantenere la testa della classifica.