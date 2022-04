Campionati italiani di tuffi, Giovanni Tocci d’argento dal trampolino m 3

Nella seconda giornata dei Campionati Assoluti Invernali Open Unipolsai di Torino (1/3 Aprile 2022) ancora un podio per Giovanni Tocci (C.S. Esercito – AQA Cosenza N.) che, dopo l’oro e il pass per gli Europei dalla sua altezza preferita (1 metro) centra il quinto posto nella finale dal trampolino m 3 che gli vale la medaglia d’argento nella gara vinta dallo scozzese James Hatley; il titolo italiano va a Lorenzo Marsaglia (S.S. Marina Militare – CC Aniene), bronzo per Andreas Sargent Larsen (GS Fiamme Oro/CC Aniene). A decidere il podio italiano è stato il sesto e ultimo tuffo, eseguito molto bene dai primi tre. Per Tocci insieme al titolo di vice campione italiano arriva la qualificazione per i Campionati Europei di Roma, dopo quella già in tasca dal sincro e quella conquistata ieri dal metro.

Francesco Porco (GS Fiamme Oro), come Tocci allievo di Lyubov Barsukova all’ AQA Cosenza, nono posto in gara.