Cinofilia agonistica, ad Acri la finale nazionale del campionato “Anni verdi”. I vincitori

ACRI (CS) – Domenica scorsa, 17 luglio, la struttura ricettiva Agriturismo BioSila (C.da Filiciuzzi) di Acri (CS) ha ospitato la finale nazionale categoria “Anni Verdi”, il campionato italiano FIDASC dedicato ai giovanissimi per avvicinare gli appassionati in erba, a partire dai 6 anni, alla cinofilia agonistica, con particolare riferimento al binomio cane-conduttore.

Organizzato dalla Asd “La Beccaccia” di Montalto Uffugo, coadiuvata dalla Fidasc Provinciale di Cosenza del presidente Francesco Antonio Greco e dal Comitato Regionale guidato dal presidente Francesco Citriniti, con il patrocinio del Comitato Regionale CONI Calabria, la gara ha visto la partecipazione di circa quaranta giovani conduttori, in binomio con i propri cani, che si sono sfidati per il titolo di Campione Italiano “Anni Verdi” 2022.

Una giornata di grande cinofilia quella svolta nella splendida cornice dei monti della Sila che ha visto alternarsi momenti di gara, esibizioni di tiro con l’arco e con la carabina ad aria compressa depotenziata e, novità di questa edizione, il convegno “Nonni e nipoti ancora più uniti con un pet” al termine del quale i bambini ed i nonni presenti hanno realizzato un disegno sul tema discusso rappresentando con colori vivaci e allegri momenti di vita quotidiana insieme ai loro amici a quattro zampe.

Il tavolo di discussione è stato aperto e chiuso, rispettivamente, dai saluti dell’assessore allo sport del Comune di Acri, Gino Maiorano, e della fiduciaria Coni Acri, Andreina Morrone, che ha portato i saluti del presidente regionale Coni Calabria Maurizio Condipodero. Particolarmente apprezzato l’accurato intervento del Dott. Sandro Stancati incentrato sul rapporto del cane all’interno della famiglia, le cure e l’assistenza che va loro riservata e come correttamente approcciarsi all’adozione di questo particolare nuovo membro della famiglia.

Non sono mancati gli interventi del Presidente Regionale Francesco Citriniti, di quello Provinciale Francesco Antonio Greco, del Consigliere Federale Luigi Chiappetta e, in fase di chiusura della manifestazione, quello telefonico del Presidente Nazionale Felice Buglione che seppure impossibilitato ad essere fisicamente in loco ha comunque fatto sentire, come sempre, la sua attenta presenza.

Clima di vitalità e spensieratezza quello che si è registrato nel corso della giornata tipico delle feste in cui protagonisti sono bambini e giovanissimi.

I vincitori

Alla presenza del Delegato Fidasc Francesco Citriniti e degli Ufficiali di gara Paolo Gullo e Mario Conforti si sono confrontati circa 40 atleti fra ragazzi e ragazze.

Con 24 punti il giovane catanzarese Andrea Citriniti si è aggiudicato la Coppa del Presidente, gara di tiro con carabina ad aria compressa, offerta ed organizzata dall’ASD “Il Calibro” di Torano Castello. Il ricavato delle offerte devolute per la partecipazione alla Coppa del Presidente sono stati devoluti all’Associazione Sclerosi Multipla di Cosenza.

Tutti i partecipanti della prova artistica nonni-nipoti hanno ricevuto una medaglia/coppa per la realizzazione del loro elaborato. Vincitori ex aequo per la migliore raffigurazione sono risultati Francesco Perri e Marco Citriniti.

Le classifiche complete dei vincitori nelle varie categorie saranno pubblicate sul sito Fidasc Nazionale.

Intanto il C.R. FIDASC Calabria è pronto ad organizzare e ospitare la Champions Fidasc Italia, gara di tiro a palla su bersaglio fisso ad eliminazione diretta, in programma sabato 30 e domenica 31 luglio a Spezzano Albanese (al Campo di tiro M.S.).