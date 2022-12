Cinque tipi popolari di bonus per le scommesse sportive che rendono le scommesse better

Poiché la concorrenza nel settore delle scommesse sportive online sta crescendo, i bookmaker stanno diventando più creativi con l’opzione più efficace che hanno per attirare nuovi giocatori: l’introduzione di promozioni. A differenza della situazione di un paio di anni fa, oggi esistono molti tipi di bonus che possono scommesse better. Questo articolo presenta una panoramica dei cinque tipi di promozioni più popolari disponibili su siti come https://sportaza.com/it/sport,

Bonus sul primo deposito

Il modo più comune per attirare nuovi giocatori è quello di introdurre un bonus sul primo deposito. Come suggerisce il nome, si tratta di una ricompensa disponibile per tutti i nuovi utenti che hanno deciso di ricaricare il proprio saldo per la prima volta. Offerte di questo tipo sono disponibili in quasi tutte le scommesse sportive: anche i bookmaker che non si concentrano sulle promozioni hanno offerte di questo tipo, poiché è già diventato uno standard del settore.

Le offerte di iscrizione presentano due tipi comuni di premi. Innanzitutto, le promozioni possono concedere all’utente un semplice bonus sul deposito: tali offerte aggiungono una percentuale specifica di denaro gratuito alla prima transazione effettuata dall’utente. In genere, il valore del bonus può variare dal 50% al 300%, mentre il valore massimo di un bonus di benvenuto è diverso per ogni scommessa sportiva. Il secondo tipo di omaggi che possono essere concessi attraverso le promozioni di iscrizione sono le scommesse gratuite, che verranno esaminate nella sezione seguente.

Offerte di scommesse gratuite

Le scommesse gratuite possono essere fornite sia come parte di un bonus di benvenuto che come promozione a sé stante. Come suggerisce il nome, le scommesse gratuite sono scommesse che possono essere piazzate senza che l’importo della scommessa venga addebitato sul conto. Queste scommesse hanno importi fissi che sono sempre indicati nei termini delle promozioni. Una volta ottenuta una scommessa gratuita, il giocatore può applicarla a un mercato di scommesse idoneo.

In genere, le scommesse sportive consegnano solo le vincite di una scommessa gratuita. Ad esempio, dopo aver effettuato una scommessa gratuita di 50 euro con quota doppia, il giocatore riceverà solo 50 euro di vincite sul proprio conto, senza la somma della scommessa stessa. Le condizioni di tali bonus limitano in genere la gamma di mercati compatibili con le scommesse gratuite, quindi è necessario leggere prima le regole del bonus per effettuare queste scommesse better.

Offerte di cashback

Le offerte di cashback sono un altro tipo di promozione estremamente comune. Ogni cliente conosce bene il meccanismo di questi bonus: dopo aver attivato un’offerta di cashback, il giocatore avrà diritto a richiedere una percentuale specifica delle sue perdite lorde. Le regole per l’attivazione di queste promozioni possono variare da un allibratore all’altro, quindi è importante scoprirne i termini in anticipo. Alcuni bookmaker prevedono anche offerte di cashback fisse per i loro utenti VIP.

Ricariche regolari

Le ricariche regolari sono meno popolari rispetto alle offerte esaminate in precedenza, ma vengono attuate sempre più spesso, in quanto rappresentano un ottimo modo per i bookmaker di incoraggiare i propri utenti a essere attivi sulla piattaforma. Il concetto è semplice: una promozione specifica è disponibile ogni settimana o ogni mese. Le offerte regolari possono includere scommesse gratuite, semplici bonus sul deposito o promozioni di cashback per rendere le scommesse better per gli utenti su base regolare.

Promozioni specifiche per l’evento

Questo vale anche per le promozioni specifiche di un evento, poiché con esse i giocatori possono ricevere gli stessi tre tipi di omaggi. L’unica differenza importante è che questi bonus non sono persistenti nella maggior parte dei casi. Mentre le promozioni regolari sono disponibili ogni settimana, le offerte specifiche di un evento sono solitamente attive solo per la durata dell’evento stesso. Alcune di queste promozioni sono associate a sport specifici, mentre altre sono ancora più ristrette, in quanto sono disponibili solo per determinati campionati o leghe.