Città di Cosenza e Leo Tuoto insieme anche per la stagione 21/22

COSENZA – Leo Tuoto e Pirossigeno città di Cosenza ancora insieme nella stagione 2021/2022. L’accordo raggiunto nel pomeriggio di giovedì al termine di un incontro con il vertice societario durato il breve scorrere di qualche minuto. Davanti al presidente Pino Fuoco, al vice presidente Eugenio Piro, al direttore generale Ettore David e a Gaetano Piro, col la presenza del Ds Rocco Bossio, Leo Tuoto ha detto sì alla proposta che lo legherà anche per la prossima stagione ai colori rossoblù. La volontà delle parti era nota e l’accordo facilmente raggiunto.

Soddisfazione da entrambe le parti.

“Sono contento – le parole di mister Tuoto – perché vuol dire che il mio lavoro è stato apprezzato e questo mi riempie di soddisfazione. Lavorare per i colori della propria città è una responsabilità ancora più grande ma la soddisfazione che ne deriva dall’essere apprezzato non ha prezzo”.

Sabato a Bernalda.

“Una gara difficile e importantissima sia per la nostra classifica che per la loro. E’ uno scontro diretto tra due formazioni che in qualche modo si assomigliano nel gioco. Due squadre fisiche. Il Bernalda è allenato da un grande allenatore e dal suo arrivo ha fatto passi da gigante nel gioco e nel rendimento.”

“Noi stiamo bene sia sotto l’aspetto fisico che quello mentale. Ho a disposizione tutti gli effettivi in buone condizioni, il solo Tusar ha un piccolo problema per un pestone preso in allenamento. Sarà, spero, una bella partita in un finale di stagione che vede la Pirossigeno impegnata in scontri diretti molto impegnativi e complicati. Abbiamo un buon margine di vantaggio su chi insegue un posto nel play off e vogliamo mantenerlo. Il nostro obiettivo stagionale è stato conseguito già da alcune giornate, e dopo la salvezza vorremmo raggiungere i play off che sarebbe un premio per il lavoro svolto dai ragazzi in questo campionato tormentato dal Covid”.

Un duro finale di stagione.

Il Calendario ha messo in fila Bernalda, Polistena, Regalbuto e il recupero in Sicilia col Melilli per poi chiudere in casa con il Taranto. Da queste partite i rossoblù dovranno mettere in classifica i punti che, eventualmente, ancora mancano per essere certi di partecipare ai play off, che inizieranno nel mese di maggio. Riuscire a mantenere l’attuale terzo posto in classifica, vorrebbe dire godere di un piccolo ma importante vantaggio nel tabellone della post season. Non sarà facile ma i rossoblù ci proveranno a cominciare da questo week end.

La squadra partirà sabato mattina in direzione Bernalda e alle 16 scenderà in campo con il proposito di chiudere qui il discorso play off.