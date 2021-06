Coppa Calabria Femminile all’Eugenio Coscarello di Castrolibero

COSENZA – Dopo aver trionfato in campionato, l’Eugenio Coscarello Castrolibero ha battuto 4-2 il Cosenza Calcio e si è così aggiudicato anche la Coppa Calabria Femminile (3-1 il parziale a fine primo tempo).

La finale, disputata oggi pomeriggio presso il Centro Sportivo Real Cosenza, era in realtà il “recupero” di quella non disputata lo scorso anno per lo stop all’attività sportiva dovuto alla pandemia.

Di Paola Rizzatello (doppietta), Maria Siciliano e Carla De Luca le reti del Coscarello.

Le due squadre si sono ritrovate come avversarie per l’ambito trofeo dopo aver combattuto fino all’ultima giornata di campionato di Eccellenza regionale per aggiudicarsi la promozione in Serie C ed alla fine a spuntarla erano state proprio le biancoazzurre di Castrolibero. Nei due derby giocati nel corso della stagione, il primo era andato alle ragazze di Castrolibero mentre il secondo si è concluso in parità al termine di una gara spettacolare. Per le lupe rossoblù non è riuscita quindi l’operazione rivincita.

Ph: Michele De Marco (Foto Facebook Lnd Calabria)