FIORENTINA-COSENZA 4-0

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura (32’ st Benassi), Pulgar (43’ st Bianco), Maleh (24’ st Castrovilli); Callejon (24’ st Sottil), Vlahovic, Gonzalez (24’ st Saponara). In panchina: Dragowski, Quarta, Terzic, Ranieri, Duncan, Kokorin, Igor. Allenatore: Italiano.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Tiritiello, Minelli, Venturi; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Sueva, Arioli (20’ st Moreo). In panchina: Saracco, Borrelli, Ficara, Zilli, Cimino, Aceto. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Camplone di Pescara.

MARCATORI: 4’ pt, 49’ pt Vlahovic (F), 37′ pt Gonzalez (F), 7′ st Venuti (F).

NOTE: partita giocata a porte aperte. Ammoniti: Pezzella (F), Prestianni (C). Angoli: 13-0. Recupero: 3’ pt, 2’ st.

FIRENZE – Dominio della Fiorentina che sconfigge un Cosenza in fase di allestimento durante la prima partita di Coppa Italia. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha battuto la formazione di mister Zaffaroni: i calabresi hanno scoperto da poco di essere riammessa in Serie B.

Fiorentina batte il Cosenza e passa il turno

La Fiorentina parte subito forte e trova il gol al minuto 4. Venturi perde palla in difesa e Vlahovic da due passi non sbaglia. I toscani on demordono e continuano ad attaccare per tutto il primo tempo. Al 35’ Pezzella colpisce la traversa e per poco non supera Matosevic. Dopo 120 secondi Gonzalez segna il raddoppio di testa: c’è tempo anche per il secondo gol di Vlahovic.

Viola ancora in gol

Al 6’ della ripresa conclusione potente e vincente di Venuti. La gara scorre con i padroni di casa che controllano senza problemi il match. Diversi cambi per la Fiorentina, qualcuno in meno per i giovani del tecnico Zaffaroni. La gara scorre e i viola passano il turno con il punteggio di 4-0.