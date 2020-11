PARMA – Buona la prestazione del Cosenza che perde 2-1 contro il Parma. Decisiva una doppietta di Brunetta: da segnalare il gol di Corsi per il momentaneo 1-1 (foto sito ufficiale).

Doppietta di Brunetta e gol di Corsi, Parma avanti contro il Cosenza

Il Cosenza subisce la rete al minuto 12 grazie ad un errore difensivo che favorisce il giovane Brunetta. La risposta dei rossoblù è immediata e arriva grazie all’assist di Bouah che serve Corsi e permette alla squadra calabrese di pareggiare.

Non c’è nemmeno il tempo di esultare per gli ospiti che il Parma ribalta nuovamente il punteggio: ancora una volta a segno Brunetta con un diagonale al volo che non lascia scampo all’estremo difensore Falcone. I rossoblù sfiorano la marcatura anche con Sciaudone da calcio piazzato: palla in angolo.

Partita aperta fino alla fine

Durante la ripresa entrambi i tecnici provano a cambiare qualcosa per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi. I Ducali rischiano più volte contro il Cosenza che continua comunque a giocare a viso aperto. I rossoblù provano ad approfittare di un’azione emiliana per provare il contropiede, ma Sueva da poco entrato non inquadra la porta.

Camara al 44’ cerca il tiro della giornata senza però riuscire nel proprio intento. Falcone salva la porta su un’altra conclusione di Camara. Alla fine vince il Parma che conquista gli ottavi di finale da disputare contro la Lazio.