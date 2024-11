Cosenza da urlo, emozioni e gol a Brescia: Charlys al volo gela il Rigamonti

BRESCIA – Match ad alta intensità per il Cosenza che vince a Brescia e riporta indietro la memoria a quel gol di Meroni all’ultimo secondo durante i playout giocati . Gran gol a tempo quasi scaduto per Charlys.

La cronaca della gara

Durante i primi 15 minuti di gioco le due squadre si fronteggiano senza però affondare il colpo: domina intensità di gioco, possesso palla e qualche azione sulle fasce. Al 16′ prima azione del Cosenza: Ciervo si accentra e passa la palla al compagno Charlys, ma il tiro termina alto. La squadra ospite si fa vedere ancora una volta verso la porta avversaria con Mazzocchi: il suo tiro al minuto 23 non impensierisce l’estremo difensore Lezzerini. Il Brescia non sta a guardare e con Olzer prova a creare una potenziale occasione che, però, Florenzi ribatte ed evita guai. L’intensità di gioco in ottica offensiva premia i calabresi: giocata di Florenzi al centro e girata vincente di Zilli che supera Lezzerini. Sul finire del primo tempo Juric prima e Adorni poi fanno vivere qualche momento d’ansia alla difesa rossoblù, ma Verreth commette fallo in area: dal dischetto va Mazzocchi che spiazza il portiere delle Rondinelle e raddoppia i conti.

Ad inizio ripresa la formazione allenata da Alvini sfiora il tris con Mazzocchi: Lezzerini è decisivo e respinge fuori. Maran inserisce diversi calciatori offensivi nel tentativo di riaprire la gara e così il Brescia inizia a prendere campo e sfruttare maggiormente entrambe le fasce del rettangolo di gioco. L’asse Mazzocchi-Florenzi non trova la conclusione sperata al 30′: il calciatore sardo calcia di potenza non inquadrando però la porta. Bjarnason non molla e riapre la gara al 33′ con un preciso tocco morbido (dopo aver superato Venturi). Non c’è un attimo di pausa con Micai che salva il risultato grazie ad un prodigioso intervento sulla conclusione ravvicinata di Borrelli. I cambi premiano il Brescia che pareggia con un preciso colpo di testa di Bianchi. Ma i lupi non mollano e segnano sul finale con un gol al volo di Charlys.

Il tabellino di Brescia-Cosenza

BRESCIA (4-3-1-2): Lazzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli (42′ st Moncini), Verreth, Besaggio (16′ st Nuamah); Olzer (1′ st Bjarnason); Juric (16′ st Bianchi), Borrelli. In panchina: Andrenacci, Paghera, Calvani, Buhagiar, Galazzi, Papetti, Muca. Allenatore: Maran.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Venturi (38′ st Martino), Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (19′ st Cimino), Charlys, Kouan, Ciervo (19′ st Ricci); Florenzi (38′ st Mauri); Zilli (7′ st Kourfalidis), Mazzocchi. In panchina: Vettorel, Camporese, Sanjoh, Fumagalli, D’Orazio, Rizzo Pinna, Hristov. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina. Assistenti: Marco Trinchieri di Milano e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. Quarto Uomo: Alice Gasperotti di Rovereto. VAR: Antonio di Martino di Teramo. AVAR: Salvatore Longo di Paola.

MARCATORI: 34′ pt Zilli (C), 46′ pt rig. Mazzocchi (C), 33′ st Bjarnason (B), 45′ st Bianchi (B), 51′ st Charlys (C).

NOTE: spettatori 8mila circa di cui 35 ospiti (trasferta vietata ai tifosi residenti in provincia di Cosenza). Ammoniti: Adorni, Besaggio, Olzer, Corrado, Jallow, Borrelli (B), Florenzi, Venturi, Caporale (C). Angoli: 6-1. Recupero: 4′ pt, 6′ st.