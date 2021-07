Cosenza in B, l’ultima parola oggi dal Consiglio federale Figc?

COSENZA – E’ in corso la riunione del Consiglio federale. I lavori, iniziati alle ore 11, hanno i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 15 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; domande di riammissione e di ripescaggio nei campionati professionistici 2021/2022: provvedimenti conseguenti; domande di sostituzione nel campionato di Serie C 2021/2022: provvedimenti conseguenti; ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2021/2022: provvedimenti conseguenti; domande di ammissione per l’integrazione dell’organico dei campionati nazionali di Serie A e di Serie B, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2021/2022: provvedimenti conseguenti; tavolo di lavoro riforma dei campionati: provvedimenti conseguenti; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali.

I tifosi del Cosenza aspettano ancora l’ultima parola…