Il Cosenza conquista in inferiorità un punto a Salerno

SALERNITANA-COSENZA 0-0

SALERNITANA (3-5-2): Belec 6; Bogdan 5,5 Gyomber 5,5 Veseli 5,5; Jaroszynski 5,5 (14’ st Cicerelli 5,5) Capezzi 5,5 (1’ st Kiyine 6) Di Tacchio 6 Coulibaly 6 (38’ st Durmisi sv) Kupisz 5,5 (38’ st Anderson sv); Tutino 5,5 (38’ st Gondo sv) Djuric 5,5. In panchina: Adamonis, Mantovani, Sy, Schiavone, Casasola, Boultam, Kristoffersen. Allenatore: Castori 5,5.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone 6,5; Antzoulas 6,5 Ingrosso 6 Legittimo 6; Gerbo 6 (35’ st Corsi sv) Petrucci 5,5 Sciaudone 6 Crecco 6; Tremolada 5,5 (5’ st Kone 6); Mbakogu 5,5 (29’ pt Carretta 6) Gliozzi 6,5. In panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Sacko, Bouah, Vera, Trotta, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi 6.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Al 2’ st espulso Petrucci (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Kiyine (S), Gerbo, Crecco (C). Angoli: 3-3. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

SALERNO – Un Cosenza con qualche rammarico esce dalla sfida contro la Salernitana con un pareggio. I calabresi creano l’occasione più importante della gara colpendo un palo nella seconda parte della gara (foto sito ufficiale del Cosenza).

Salernitana-Cosenza, poche emozioni

Il match parte subito con un’ampia fase di studio da parte di entrambe le squadre. La Salernitana prova a giocare in bello stile con Capezzi: rovesciata parata da Falcone. Belec al 35’ evita che il Cosenza vada a segno con l’attaccante Gliozzi. Sul finire del primo tempo Petrucci è decisivo nell’opporsi a un colpo di Djuric da pochi passi.

Non si sblocca

La formazione calabrese perde subito Petrucci a cui l’arbitro sventola il secondo cartellino giallo di giornata. Falcone nel frattempo è veramente in giornata e para diverse conclusioni, prima a Di Tacchio e poi a Kiyine. I campani ci provano a cambiare le carte in tavola, ma l’occasione migliore capita sui piedi di Sciaudone che colpisce il palo dalla distanza.