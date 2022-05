Cosenza, la salvezza è tua: Larrivey spedisce il Vicenza in C

COSENZA-VICENZA 2-0

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Di Pardo (35’ st Bittante), Kongolo, Carraro (1’ st Zilli), Florenzi, Liotti (27′ st Situm); Larrivey (35’ st Vallocchia), Caso (44’ st Gerbo). In panchina: Sarri, Vigorito, Vaisanen, Palmiero, Millico, Hristov, Laura Allenatore: Bisoli.

VICENZA (3-4-2-1): Contini; Bruscagin (11’ st Da Cruz), De Maio Brosco; Maggio, Bikel (11’ st Meggiorini), Cavion (22’ st Giacomelli), Lukaku (22’ st Greco); Ranocchia, Dalmonte (27’ st Boli); Diaw. In panchina: Grandi, Zonta, Pasini, Padella, Cappelletti, Alessio, Teodorczyk. Allenatore: Baldini.

ARBITRO: Sig. Massa Davide di Imperia ASSISTENTI: Sig. Alassio Stefano di Imperia, Sig. Pagliardini Niccolò di Arezzo IV UFFICIALE: Sig. Marini Valerio di Roma VAR: Sig. Di Paolo Aleandro di Avezzano AVAR: Sig. De Meo Pasquale di Foggia

MARCATORE: 2’ st e 21’ st rig. Larrivey (C)

NOTE: spettatori 17.771 di cui 532 ospiti. Ammoniti: Carraro, Larrivey, Florenzi (C), De Maio, Diaw (V). Recupero: 1’ pt, 6’ st.

COSENZA – Una doppietta di Larrivey permette al Cosenza di ribaltare la gara e permette ai rossoblù di conquistare la salvezza: Vicenza sconfitto al “San Vito-Gigi Marulla” e retrocesso in Serie C. Una gara con il pubblico rossoblù e i tifosi ospiti che sugli spalti hanno dato certamente spettacolo.

Vicenza più pericoloso del Cosenza

Il Cosenza parte molto contratto e nel primo tempo subisce maggiormente le azioni offensive della squadra ospite. Mister Baldini chiude bene tutti gli spazi ed evita ai calabresi di proporre azioni di gioco manovrate, specialmente sulle fasce. Il Vicenza ci prova in due occasioni con Dalmonte e un tiro di Ranocchia ben parato da Matosevic in tuffo. La prima frazione di gioco si chiude senza gol.

Larrivey si esalta, cambia la musica nella ripresa

Il secondo tempo esalta maggiormente i padroni di casa che aumentano l’intensità di gioco e passano subito in vantaggio. Palla al centro di Liotti, colpo di testa parato da Contini sul neo entrato Zilli, ma Larrivey è lesto e davanti alla porta non può sbagliare. Il pubblico di casa è in delirio e i calabresi giocano sulle ali dell’entusiasmo. Dalle fasce parte di nuovo l’insidia con un cross al centro e un tocco di mano di Brosco: calcio di rigore segnato con Larrivey che spiazza il portiere avversario e fa saltare il pubblico rossoblù. Il Vicenza cala vistosamente e non c’è la molla scatenante per riaprire la gara: Cosenza in B e Vicenza che retrocede dopo due stagioni consecutive in Cadetteria.