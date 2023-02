Cosenza Pallanuoto, a Pescara la quarta vittoria in A2

COSENZA – Quarta partita e quarta vittoria. A Pescara contro la Petruziana sport, alle Naiadi, l’ennesima vittoria dei rossoblù.

3-14 il risultato finale con le reti di Malluzzo (2), Morrone (1), Sesti (2), Zaffina (3), Nistico’ (2), Koide (4).

Arbitro: Lorenzo Borsari.

Il patron Francesco Manna predica prudenza per un campionato lungo e difficile, con squadre allestite per il grande salto. Prima del match aveva espresso ottimismo il preparatore atletico Gianmarco Manna. “Fuori casa non è mai facile. Dopo le tre vittorie però l’ambiente è carico, prevale entusiasmo sia nello spogliatoio che fuori dalla piscina. Le ragazze stanno bene”, le parole al miele del preparatore.

In questi campionati così equilibrati, la differenza sta proprio nei punti che si raccolgono fuori le mura amiche. Nessun passo falso, dunque. Ed attenzioni già puntate al prossimo appuntamento.