Cosenza pari in rimonta, ma quanta sofferenza contro il Modena

COSENZA – Pareggio e qualche patema d’animo per il Cosenza contro il Modena: il rosso rimediato da Defrel permette comunque ai calabresi di conquistare un punto.

La cronaca della gara

La prima azione degna di nota arriva al minuto 7. Strizzolo non ci pensa due volte e prova il colpo di potenza che termina sul palo. Il Cosenza non molla la presa e tenta di sorprendere dalla distanza con Mazzocchi: Gagno si stende e para. Dall’altro lato c’è invece la risposta della compagine emiliana che prima sfiora il vantaggio e successivamente concretizza un’azione firmata da Cotali su assist di Defrel. Reazione veemente dei padroni di casa con Florenzi al 26′, ma la palla termina fuori di pochissimo. Da un lato ci prova Caso, dall’altro Florenzi dalla distanza, il risultato però non cambia. Nel frattempo c’è spazio anche per un’azione di Santoro durante la quale Micai si distende e blocca. E proprio sul finire del primo tempo Defrel si divora un gol a porta praticamente vuota.

Nella ripresa Charlys cerca il gol a giro, Gagno però si supera e manda la palla in angolo. Al minuto 5 diagonale insidioso di Ricciardi e palla che termina fuori. Ma c’è spazio per un’altra conclusione ravvicinata che Defrel sbaglia ancora una volta: altro errore incredibile del giocatore con un importante trascorso nel Sassuolo. La gara si accende improvvisamente con un fallo di Defrel che si fa espellere e lascia il Modena in 10: gara da dimenticare per l’attaccante dei Canarini. Il Modena si chiude e prova le ripartenze, il Cosenza continua ad attaccare, ma il gol non arriva quando Florenzi tenta la conclusione di potenza al 27′. Nel finale la riapre Mazzocchi con una girata in bello stile che infiamma lo stadio. Il tempo scorre e i padroni di casa si lanciano in attacco, si resta però fermi sul pari.

Il tabellino di Cosenza-Modena

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (32′ st Sankoh), Florenzi, Charlys (19′ st Fumagalli), Ricci (1′ st Ciervo); Kouan; Strizzolo (1′ st Rizzo Pinna), Mazzocchi. In panchina: Vettorel, Cimino, Camporese, D’Orazio, Mauri, Sgarbi, Kourfalidis, Hristov. Allenatore: Alvini.

MODENA (3-4-3): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz; Di Pardo (28′ st Zaro), Santoro, Gerli (40′ st Battistella), Cotali (28′ st Idrissi); Palumbo (28′ st Magnino), Defrel, Caso (18′ st Mendes). In panchina: Sassi, Beyuku, Ponsi, Duca, Gliozzi, Bozhanaj, Abiuso. Allenatore: Mandelli.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Ceolin ed Emmanuele. Quarto uomo: Colaninno. Var: Minelli. AVAR: Maggioni.

MARCATORI: 22′ pt Cotali (M), 35′ st Mazzocchi (C).

NOTE: spettatori 5.031 di cui 144 ospiti. Espulso al 15′ st Defrel (M) per gioco pericoloso. Ammoniti: Florenzi, Micai, Martino (C), Santoro, Battistella (M). Angoli: 9-1. Recupero: 1′ pt, 5′ st.