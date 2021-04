Il Cosenza perde contro la Cremonese: a segno Strizzolo

COSENZA-CREMONESE 0-1

COSENZA (3-4-1-2): Falcone 6,5; Tiritiello 6 Idda 5,5 Legittimo 5,5 (26’ st Sueva 5,5); Corsi 5 (41’ st Bouah sv), Sciaudone 5,5 Kone 5,5 (26’ st Bahlouli 5,5) Crecco 5,5; Tremolada 5,5 (31’ st Sacko 5,5); Trotta 5 Gliozzi 6 (1’ st Carretta 5,5). In panchina: Matosevic, Saracco, Schiavi, Vera, Antzoulas. Allenatore: Occhiuzzi 5,5.

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi 7; Fiordaliso 6 Bianchetti 6 Terranova 6 (1’ st Ravanelli 6) Zortea 6; Bartolomei 6 (16’ st Baez 5,5) Castagnetti 6,5 Gustafson 6,5; Valzania 6,5 (23’ st Nardi 6), Strizzolo 6,5 (23’ st Ciofani 6) Gaetano 6,5 (33’ st Buonaiuto sv). In panchina: Alfonso, Volpe, Fornasier, Colombo, Ceravolo, Crescenzi, Celar. Allenatore: Pecchia 6,5.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

MARCATORE: 42’ pt gol Strizzolo (CR).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Corsi (CO), Gustafson, Ciofani (CR). Angoli: 7-7. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

COSENZA – La Cremonese sbanca lo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza con una vittoria in Calabria. Per i lombardi a segno Strizzolo che porta ai grigiorossi tre punti fondamentali per la salvezza (foto sito ufficiale dei calabresi).

Cosenza-Cremonese, segna Strizzolo

La prima vera occasione è del Cosenza. Azione in velocità di Kone, passaggio di Tremolada e tiro di Gliozzi parato da Carnesecchi in bello stile. Falcone riesce ad opporsi su Gustafson, ma è comunque la squadra ospite a passare in vantaggio. Gaetano dalla fascia destra crossa al centro, Strizzolo non sbaglia.

Non cambia il risultato

Zortea durante la ripresa prova il colpo a giro: palla sopra la traversa. Il portiere avversario compie un ottimo intervento sul tiro di Tiritiello. Il difensore rossoblù colpisce una traversa su colpo di testa. Nel finale gli ospiti falliscono due occasioni, prima con Baez e poi con Castagnetti.