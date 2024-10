Cosenza, più grinta dopo il rosso a Venturi: pareggio a Cittadella

CITTADELLA (PD) – Pareggio in 10 quello ottenuto dal Cosenza in casa del Cittadella: oltre un tempo in inferiorità per l’ingenuità commessa da Venturi. Nel finale gol annullato ai padroni di casa.

La cronaca della gara

Inizia male il Cosenza che subisce le avanzate della compagine di casa. Ed è con un grave errore della difesa del Cosenza che Hristov consegna la palla agli avversari, ma Vita sbaglia la conclusione a tu per tu con il portiere. Tocca invece a Micai stendersi e mandare in angolo un tiro insidioso di Vita. Al 20′ ci prova il Cosenza con Fumagalli su calcio piazzato, palla in angolo. A cambiare le sorti della gara ci pensa Venturi che compie una ingenuità e si fa espellere per un fallo da dietro: calabresi in inferiorità numerica per oltre un tempo di gioco. Tanta confusione sponda rossoblù, Cittadella invece in fase offensiva e a caccia del gol.

Nel corso della ripresa il Cosenza cerca di stringere i denti, complice anche il rosso diretto rimediato da Venturi, il Cittadella cerca il vantaggio con Desogus che al 12′ del secondo tempo tenta il tiro di precisione: Micai si fa trovare pronto e manda in tiro in corner. La gara cresce d’intensità durante la seconda frazione di gioco, al cospetto di un Cosenza che gioca meglio in inferiorità numerica, padroni di casa pericolosi e sfortunati in alcune circostanze. La giocata di Tessiore non premia infatti il Cittadella che per poco sfiora il gol al 40′. In pieno recupero Pavan la manda in porta, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco: delusione Cittadella, pari amaro che fa muovere la classifica per il Cosenza, seppur con qualche rammarico di troppo per i contropiedi non sfruttati a dovere nei minuti conclusivi.

Il tabellino di Cittadella-Cosenza

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Angeli, Masciangelo (1′ st Salvi); Amatucci, Casolari (1′ st Pandolfi), Branca (34′ st Tessiore); Vita; Desogus (21′ st Cassano), Rabbi (34′ st Ravasio). In panchina: Maniero, Magrassi, D’Alessio, Voltan, Rizza, Piccinini, Cecchetto. Allenatore: Dal Canto

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Venturi, Hristov, Caporale; Ciervo (1′ st Ricciardi), Florenzi, Charlys, Ricci (45′ st Camporese); Kouan (29′ st Kourfalidis); Fumagalli (16′ st Strizzolo), Mazzocchi (16′ st Sankoh). In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, D’Orazio, Dalle Mura, Rizzo Pinna, Zilli. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Assistenti di linea Paolo Laudato di Taranto e Andrea Niedda di Ozieri. Quarto ufficiale di gara Edoardo Gianquinto di Parma. VAR: Gianpiero Miele di Nola. AVAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

NOTE: spettatori 4mila di cui 457 ospiti. Espulso al 37′ pt Venturi (CO) per fallo da dietro. Ammoniti: Desogus, Masciangelo, Casolari, Salvi (CI), Ciervo, Ricci, Florenzi (CO). Angoli: 9-5. Recupero: 2′ pt, 4′ st.