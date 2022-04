Cosenza, presentato il programma di “Sport4Hope. Lo sport unito pro Cattedrale”

COSENZA – Nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile è stato presentato ieri il programma di “Sport4Hope. Lo sport unito pro Cattedrale”, la kermesse sportiva legata ai festeggiamenti per gli 800 anni della Cattedrale di Cosenza. All’incontro introduttivo è stato presente l’arcivescovo di Cosenza – Bisignano, monsignor Francesco Nolè, che nel suo intervento ha sottolineato come “lo sport è inclusivo, ci costringe a collaborare. I giovani, la cultura della pace e lo sport camminano insieme – ha aggiunto il presule -. Quando si fa sport non c’è tempo per litigare, perché i valori in gioco sono quelli della lealtà e del rispetto delle regole. Lo sport, infatti, richiede soprattutto fatica, impegno, allenamento”. Per mons. Nolè – in conclusione – “lo sport è una delle leve più interessanti della vita delle persone, perché riguarda tutti, senza differenza di età”.

La conferenza stampa ha visto la presenza dei rappresentanti delle ventitré associazioni, in rappresentanza del variegato mondo dello sport, che animeranno decine di manifestazioni lungo tutto l’anno 2022, con il coinvolgimento di centinaia di atleti del territorio bruzio.

Durante la presentazione è intervenuto don Matteo Imbrogno, delegato del Vescovo per il mondo dello sport; il significato della kermesse è stato invece spiegato da Giorgio Porro, presidente del CSI Calabria, che ha voluto evidenziare il legame tra “Sport4Hope” e gli 800 anni della cattedrale di Cosenza.

“Lo sport e la Chiesa insieme per sentirsi meno soli in questo tempo difficile” – ha sottolineato invece Francesca Stancati, delegata cosentina del CONI – che ha definito l’iniziativa “un messaggio di speranza”. A farle eco è stata Deborah Granata (Comitato Paralimpico locale), per la quale “lo sport è uno strumento inclusivo”, mentre Walter Malacrino (Sport e Salute Calabria) ha ricordato l’importanza della “crescita culturale, religiosa e sportiva insieme”.

Durante la cerimonia il CSI ha voluto simbolicamente consegnare a mons. Nolè una fascia di capitano di “Sport4Hope”.

Di seguito le organizzazioni che aderiscono all’iniziativa:

CSI Calabria; CSI Cosenza; CONI Calabria; CIP Calabria; Sport e Salute Calabria; Scuola dello sport di Sport e Salute Calabria; FIGC/LND Calabria; FIN Calabria; FIR Calabria; FIT Calabria; FISI Calabria; FCI Calabria; FIDAL Calabria; FISDIR Calabria; FiTri Calabria; FIBa Calabria; FIBS Calabria; FISO Calabria; FIGS Calabria; FIPSAS Calabria; Cosenza Calcio; CUS Cosenza, FIB Calabria.