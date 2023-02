La solidarietà dei calabresi parte anche dal rettangolo di gioco. In una breve nota la società del Cosenza Calcio ha fatto sapere che l’incasso della gara Cosenza – Reggina in programma questa sera alle 20.30 e valevole per l’8^ giornata di ritorno del campionato di Serie B sarà devoluto in favore dei minori superstiti della tragedia di Steccato di Cutro (KR).