Cosenza, Ricciardi non basta: pari contro la Juve Stabia

COSENZA – Gol ed ennesimo cartellino rosso per il Cosenza: termina 1-1 la gara contro la Juve Stabia. La classifica non fa dormire sonni tranquilli, martedì sfida contro la Reggiana.

La cronaca della gara

Alla prima vera azione la Juve Stabia passa in vantaggio al 17′. Errore di Kouan e i campani segnano con un colpo ravvicinato di Maistro che non sbaglia, anche in virtù dell’assist fornito dal compagno Pierobon. Le Vespe giocano sulle ali dell’entusiasmo e per poco non vanno sullo 0-2: palla fuori di pochissimo. Il Cosenza si divora invece una buona occasione: Zilli fa sponda verso il centro, in seguito al calcio d’angolo, ma Ricciardi la spedisce al lato. La squadra di casa tenta di riaprire il match con Kouan che, però, non riesce al 35′ a piazzarla e superare l’estremo difensore Thiam. La reazione arriva al minuto 39: palla filtrante intercettata da Ricciardi che supera il portiere e segna l’1-1 che pone fine ai primi 45 minuti di gioco.

Ad inizio ripresa miracolo di Micai su un tiro ravvicinato. La squadra ospite perde intanto palla a centrocampo, Ciervo la intercetta e parte in contropiede, ma dinanzi al portiere non riesce a fare centro: grande occasione sprecata dal Cosenza. L’intensità del match sale con entrambe le squadre che provano a giocare in ottica offensiva, da qui il tiro di Strizzolo al 18′ del secondo tempo. Alvini perde Hristov per gioco pericoloso e così al Cosenza tocca rimanere in 10 per il rosso rimediato dal difensore. Il match scorre senza grandi sussulti, complice anche la stanchezza.

Il tabellino di Cosenza-Juve Stabia

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (27′ st Martino), Florenzi (42′ st Kourfalidis), Kouan, Ricci; Ciervo (15′ st Mazzocchi), Fumagalli (15′ st Rizzo Pinna); Zilli (15′ st Strizzolo). In panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Charlys, Sankoh, D’Orazio, Begheldo. Allenatore: Alvini.

JUVE STABIA (3-4-3): Thiam; Ruggero, Folino, Bellich (28′ st Piscopo); Floriani Mussolini (28′ st Andreoni), Buglio, Pierobon (42′ st Meli), Fortini; Maistro (28′ st Leone), Adorante, Candellone (10′ st Artistico). In panchina: Matosevic, Rocchetti, Zuccon, Baldi, Gerbo, Mosti, Piovanello. Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO: Simone Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Federico Fontani della sezione di Siena e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Quarto ufficiale: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. VAR: Manuel Volpi della sezione di Arezzo. AVAR: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.

MARCATORI: 17′ pt Maistro (J), 39′ pt Ricciardi (C).

NOTE: 5mila circa di cui 488 ospiti. Espulso al 22′ st Hristov (C) per gioco pericoloso. Ammoniti: D’Orazio non dal campo, Caporale, Mazzocchi, Strizzolo (C), Ruggero, Floriani Mussolini (J). Angoli: 7-5. Recupero: 3′ pt, 6′ st.