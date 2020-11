Crotone al lavoro in vista della sfida col Bologna

CROTONE – Il Crotone ha cominciato oggi la settimana lavorativa che porta alla sfida di domenica (ore 15) allo Stadio “Dall’Ara” contro il Bologna.

Seduta pomeridiana

Il gruppo si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo e, dopo l’attivazione, ha osservato il seguente menu: lavoro atletico, tecnico, possesso e una partitella a campo ridotto.

Molina ha svolto lavoro individuale. Rispoli ha rimediato una distrazione al collaterale mediale del ginocchio destro: il calciatore ha già iniziato le cure del caso e resterà ai box per un paio di settimane. A parte l’acciaccato Cigarini, le cui condizioni saranno valutate giorno per giorno. Non ha preso parte alla seduta Golemic per i postumi di una gastroenterite.

Domani si torna in campo, questa volta per una doppia sessione, sempre all’Antico Borgo.