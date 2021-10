Crotone ancora ko ed in silenzio stampa

CROTONE: Contini; Cuomo, Canestrelli, Paz (3’st Sala); Mogos (30’pt Giannotti), Zanellato, Vulic (1’st Donsah), Molina (33’st Juwara), Oddei; Maric, Mulattieri. A disp. : Festa (GK), Saro (GK), Visentin, Nedelcearu, Schirò, Borello, Rojas, Mondonico. All. Modesto

BENEVENTO: Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Foulon (33’st Di Serio); Calò, Acampora (33’st Vogliacco); Brignola (1’st Vokic), Ionita, Tello (25’st Masciangelo); Lapadula (38’st Moncini). A disp. : Muraca (GK), Tartaro (GK), Viviani, Basit, Elia, Insigne, Moncini, Talia, Sau. All. Caserta

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

MARCATORI: 37’pt Letizia (B)

Note – AMMONITI: Sala (C), Tello (B), Calò (B). ESPULSO: 44’st Giannotti (C) per doppia ammonizione

Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone che cade in casa contro il Benvento e resta inchiodato a 7 punti in classifica.

Modesto cambia tre elementi rispetto alla sconfitta di Alessandria inserendo Paz, Vulic e Oddei – all’esordio dal primo minuto- per Nedelcearu, Donsah e Borello.

Parte bene la squadra di casa che va due volte vicina al vantaggio nei primi 15 minuti: al 5’ ci prova Mulattieri dopo una serpentina in area ma il suo destro viene bloccato in due tempi da Manfredini, mentre al 15’ è Oddei ad inventare per Maric ma il suo tiro ravvicinato trova un super Manfredini che respinge in corner. Crotone pimpante con Oddei sugli scudi: il numero 18 rossoblù al 22’ va via sulla destra ed entra in are, Foulon interviene ma l’arbitro lascia proseguire. Alla mezz’ora Mogos alza bandiera bianca a causa di un problema fisico, in campo Giannotti. Squali che continuano a premere sull’acceleratore ma sono i campani a passare alla prima vera occasione (37’), sugli sviluppi di una ripartenza da corner, con capitan Letizia che trova un diagonale preciso da fuori.

All’intervallo i due tecnici operano un cambio a testa: Donsah per Vulic nel Crotone, Vokic per Brignola nel Benevento. Dopo soli 3 minuti però Paz accusa anche problemi fisici e Modesto è costretto a ricorrere alla terza sostituzione, con Sala che rileva l’argentino. Al 58’ i sanniti raddoppiano con Lapadula, abile a deviare di testa, sul filo del fuorigioco, un tiro di Letizia. Il Crotone non riesce a rientrare in gara nonostante i vani tentativi e la partita, dopo 5 minuti di recupero e l’espulsione per doppia ammonizione di Giannotti, termina con la sconfitta per 0-2.