Crotone, Cosmi alla vigilia del match con la Lazio: «Con il Torino la giusta determinazione»

CROTONE – Vigilia di campionato in casa Crotone: gli squali domani sono attesi all’Olimpico dalla Lazio per l’anticipo della 27ª giornata di Serie A e mister Cosmi, al termine della rifinitura mattutina, è intervenuto in video conferenza per presentare il match contro i biancocelesti.

«Il mio sorriso non è una novità – ha detto Cosmi -, vivo le vigilie abbastanza serenamente. Per ottenere i risultati ci vuole tanto ma la serenità mentale vuol dire tutto. La squadra contro il Torino ha giocato con la determinazione, con gli occhi di chi vuole rappresentare qualcosa, ovvero la società, la città». Il tecnico ha poi fatto i complimenti a Immobile per la scarpa d’oro.