Crotone, ufficiale l’esonero di Giovanni Stroppa. Atteso l’annuncio di Cosmi

CROTONE – In poche righe sul sito dell’ F.C. Crotone l’ufficialità che le strade del club pitagorico e quella del tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa si separano.

«Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera».

Serse Cosmi il sostituto

Manca ancora l’ufficialità ma come scrive SkyTg24 il Crotone avrebbe scelto Serse Cosmi per guidare gli squali verso la salvezza. Cosmi è atteso in sede stasera, così già domani potrebbe dirigere il primo allenamento.