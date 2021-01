CSEN, Francesco De Nardo in Senato: «Garantire la tutela dell’attività sportiva di base a livello nazionale»

CATANZARO – Le istanze del mondo sportivo di base sono giunte al Senato attraverso l’audizione di Francesco De Nardo, dirigente nazionale dell’Ente Nazionale di Promozione Sportiva C.S.E.N. e presidente del Comitato provinciale C.S.E.N. Catanzaro, oltre che massimo dirigente dell’Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del Terzo Settore, coordinatore del portale FISCOCSEN.

Lo scorso 5 gennaio infatti, De Nardo, quale esperto di diritto sportivo e di normativa tributaria sportiva, è stato invitato a partecipare, in videoconferenza, alla Settima Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali – Ufficio di Presidenza del Senato, per discutere, accanto ad altri professionisti del settore, sull’attuazione delle deleghe in materia di ordinamento sportivo.

De Nardo ha quindi eseguito un intervento sia in tema di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi sia in tema di lavoro sportivo e nuova disciplina del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, soffermandosi poi, fra le altre cose, sulla necessità di difendere la normativa di favore relativa al lavoro sportivo. «Normativa che, – ha commentato De Nardo – qualora venisse intaccata, potrebbe causare serie ripercussioni sul tessuto dello sport di base italiano».

Il direttivo C.S.E.N. Calabria, nelle persone di Antonio Caira, Giuseppe Tarantino e Luigi Papaleo, ha espresso entusiasmo e grande soddisfazione per la partecipazione di Francesco De Nardo all’assemblea legislativa. L’auspicio del Comitato Regionale Calabria C.S.E.N. è che il Senato della Repubblica tenga conto dello scritto di De Nardo, affinché siano degnamente considerate tutte quelle piccole e grandi realtà sportive, oggi, oltretutto, martoriate dagli effetti della pandemia, che ogni giorno si impegnano con passione per la diffusione dello sport.