Da Palmi a Scalea, dopo due anni il Giro d’Italia torna in Calabria

PALMI (RC) – Dopo due anni e mezzo il Giro d’Italia torna in Calabria. La sesta tappa del tour, che sarà percorsa oggi 12 maggio a partire dalle 12:30, da Palmi porterà gli atleti a Scalea, per circa 192 chilometri di costa. Un percorso non particolarmente difficile perché prevede un terreno piuttosto pianeggiante, molto più complessa, invece, sarà la tappa di domani che con 4mila metri di dislivello porterà i ciclisti da Scalea a Potenza. Ad essere coinvolte nel tour sono circa quattromila persone mentre a gareggiare sono 176 corridori. La carovana del Giro è arrivata ieri nella città di Leonida Repaci ed è stata accolta dal sindaco, Giuseppe Ranuccio. L’ultima volta che la città aveva ospitato gli atleti del tour era stata nel 1982. Le piazze “Primo Maggio” e ” Amendola” di Palmi sono diventate i “villaggi rosa” visitabili e dedicati alla gara, il primo è dedicato all’accoglienza e la presentazione degli atleti mentre il secondo è il punto di riferimento per sponsor e merchandising.